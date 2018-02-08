 Anayasa değişikliğiyle ömür boyu devlet başkanlığı | DÜNYA | DW | 25.02.2018
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DÜNYA

Anayasa değişikliğiyle ömür boyu devlet başkanlığı

Çin'de iktidardaki Komünist Parti devlet başkanlığını iki dönemle sınırlandıran düzenlemenin kaldırılması için harekete geçti.

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Çin Devlet Başkanı Şi Jinping

Çin Komünist Partisi, devlet başkanlığını iki dönemle sınırlandıran düzenlemenin kaldırılması için harekete geçti. Partinin yönetici komitesi, devlet başkanlarının iki dönemden fazla görevde kalmasını kısıtlayan düzenlemenin anayasadan çıkarılmasını önerdi.

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Devlet başkanı yardımcısını da kapsayacak yasa değişikliği için teklif, Çin Komünist Partisi'nin 5 Mart'ta yapılacak olan ulusal kongresinde sunulacak.

Çin'de anayasa değişikliği yapılabilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Ancak iktidar partisine üye isimlerden oluşan parlamentonun yasaya karşı çıkması uzak bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Görev süresi 2023'te doluyor

Mao Zedong'dan sonra Çin'in en güçlü lideri olarak görülen Şi, 2013 yılından bu yana ülkenin devlet başkanlığını yürütüyor. Görev süresi 2023'te sona erecek olan 64 yaşındaki Şi, ikinci dönemine Ekim ayında başlamıştı.

Hong Kong'daki Çin Üniversitesi'nden Willy Lam, "Eğer sağlığı elverirse, Şi 2023'e kadar parti liderliğini, 2033'e kadar da devlet başkanlığını yürütmek istiyor" diyor. 

Geçtiğimiz yıl düzenlenen ulusal kongrede Şi Jinping'in fikirleri parti tüzüğüne eklenmişti. Şi, Mao Zedung ve Deng Şiaoping'den sonra adına parti tüzüğünde yer verilen ilk lider olmuştu.

Şi liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin politbürosunda da geçtiğimiz yıl radikal dönüşüm yaşandı. Yedi kişilik yürütme kurulundaki beş üye değiştirilmişti. 

2012 yılından bu yana yolsuzlukla mücadele adına çok sayıda adım atan Şi'nin iktidarı boyunca, bir milyon kişinin yolsuzluk suçlamasıyla ceza aldığı belirtiliyor.

AFP,AP,rtr/ÖA,BS

© Deutsche Welle Türkçe  

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