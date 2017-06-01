 Altı çocuktan biri çatışma bölgesinde yaşıyor | DÜNYA | DW | 15.02.2018
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DÜNYA

Altı çocuktan biri çatışma bölgesinde yaşıyor

Çocukları Kurtarın Vakfı'nın raporuna göre 357 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşamlarını sürdürüyor. Suriye, Afganistan ve Somali çocuklar için en kötü koşullara sahip ülkeler.

Vom Krieg zerstörte Schulen in Syrien Hamouria (Getty Images/AFP/A. Almohibany)

Uluslararası yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfı'nın (Save The Children) açıkladığı verilere göre 357 milyon çocuk, yani dünyadaki her altı çocuktan biri, ölüm ve şiddet tehdidi altında çatışma bölgelerinde yaşıyor.

Vakfın raporuna göre bu sayı, çatışma bölgelerinde yaşayan çocuk nüfusu açısından bugüne kadarki en fazlası. Veriler, çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların 1990'lı yılların başından bu yana yüzde 75 oranında arttığını gösteriyor. Suriye, Afganistan ve Somali çocuklar için en kötü koşullara sahip ülkeler.

Raporda yer alan tespite göre şehirleşmenin artması, daha uzun süren çatışmalar ve okul ile hastanelerin geçmişe göre daha fazla hedef olması çocukların bulunduğu şartları daha da tehlikeli hale getirdi. Ölüm riskinin dışında çatışma bölgelerinde çocukları bekleyen diğer tehlikeler kaçırılma ve cinsel şiddet olarak sıralanıyor.

Ortadoğu'daki çocuklar, çatışmalardan en çok muzdarip olanlar. Bu bölgedeki çocukların yüzde 40'ı çatışma bölgelerinde yaşıyor. Bunu yüzde 20 ile Afrika takip ediyor.

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"Sarsıcı bir artış var"

Çocukların Kurtarın Vakfı Başkanı Helle Thorning-Sschmidt yaptığı açıklamada, "Çatışma bölgelerinde büyüyen ve akla gelebilecek en ciddi şiddet türlerine maruz kalan çocukların sayısında sarsıcı bir artış görüyoruz" ifadesini kullandı.

Danimarka'nın eski başbakanı olan Thorning-Sschmidt, çocukların cinsel şiddetten canlı bomba olarak kullanılmaya kadar hiçbir çocuğun yaşamaması gereken şeyler yaşadığını belirtti, "Evleri, okulları ve oyun parkları savaş alanı haline geldi" dedi.

Birleşmiş Millerler'in (BM) verilerie göre 2005 yılından bu yana 73 binden fazla çocuk 25 farklı savaş ya da iç savaş sonucunda hayatını kaybetti veya sakat kaldı. Bu veriler 2010 yılından bu yana yüzde 300 oranında arttı. Yardım kuruluşlarına göre gerçek veriler, çatışma bölgelerinde bilgi toplamanın zorluğu göz önüne alındığında, çok daha yüksek.

rtr,epd /GY, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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