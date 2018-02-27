Almanya′ya Salih Müslim için tutuklama ve iade talebi | TÜRKİYE | DW | 05.03.2018

Türkiye, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in geçici tutuklaması ve iadesi için Almanya'ya talepte bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Alman yetkililere konuyla ilgili talebin yer aldığı mahkeme kararı Cuma günü iletildi. Salih Müslim, Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Afrin'le ilgili bir eyleme katılmıştı.

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan 67 yaşındaki Müslim, 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Müslim, Türkiye'nin resmi iade talebinin değerlendirileceği süre boyunca Avrupa Birliği topraklarından ayrılmayacağına dair Çek mahkemesine güvence vermişti. Çekya'nın iade talebi konusundaki kararını vermesinin aylar sürebileceği belirtiliyor.

Müslim hakkında Türkiye'de, aralarında Ankara'daki Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı eylemin de bulunduğu üç saldırıyla ilgili 2016'dan bu yana yakalama emri bulunuyor.

Türkiye, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alan Müslim'in yakalanması için 13 Şubat'ta uluslararası polis teşkilatı Interpol'e başvurmuş ve kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Merasim Sokak'taki saldırı ile ilgili 26 Şubat'ta görülen davada da yeni bir kırmızı bülten talepnamesi düzenlenmesine karar verilmişti.

DW/ÖA,BK

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