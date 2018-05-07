 Almanya′ya gelen dört mülteciden biri iş buldu | ALMANYA | DW | 31.05.2018

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ALMANYA

Almanya'ya gelen dört mülteciden biri iş buldu

İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün araştırması, 2015 yılında Almanya'ya gelen mültecilerin yüzde 25'inin istihdam edildiğini ortaya koydu.

2015'te Almanya'ya gelen İngilizce öğretmeni Hend El Khabbaz Fürstenwalde'de bir okulda

2015'te Almanya'ya gelen İngilizce öğretmeni Hend El Khabbaz Fürstenwalde'de bir okulda

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Avrupa'ya mülteci akınının yaşandığı 2015 yılında Almanya'ya gelen her dört mülteciden birinin iş bulduğu belirlendi.

İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) tarafından yürütülen araştırmanın bulguları, Perşembe günü Rheinische Post gazetesi tarafından yayınlandı. Araştırma, mültecilerin yüzde 20'sinin sosyal güvenlik ödemelerine tabi işlerde çalıştıklarını ortaya koydu.

Aktarılan verilere göre mültecilerin yaklaşık üçte biri geçici işlere sahipken, yüzde 11'i ise konaklama ve başını temizlik, lojistik ve güvenliğin çektiği çeşitli hizmet sektörlerinde çalışıyor. Mültecilerin yarısıysa "kalifiye çalışan" olarak istihdam ediliyor. Sanayi sektöründe çalışan mültecilerin sayısı ise en düşük orana sahip.

Başı Pakistanlılar çekiyor

Yayınlanan raporda diğer yandan, göçmenlerin tümünün kazandıkları maaşla hayatta kalmalarının sözkonusu olmadığına değiniliyor. Bu çerçevede mültecilerin kayda değer bir kısmı sosyal yardım alıyor.

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Araştırma, iş bulmakta başarılı olanların başında Pakistanlıların geldiğini gösteriyor. Veriler, 2018'in Şubat ayında Pakistanlı göçmenlerin yüzde 40'ının istihdam edilmiş durumda olduğunu su yüzüne çıkardı.

İş bulma oranlarında Pakistanlıları Nijerya ve İran'dan gelen göçmenler izliyor. Almanya'daki en büyük mülteci grubunu oluşturan Suriyelilerin ise yüzde 20'si iş bulabilmiş durumda.

IAB bünyesinde göç araştırmalarından sorumlu departmanın yöneticisi olan Herbert Brücker, gazeteye yaptığı açıklamada, "İstihdam artışı bu şekilde sürdüğü takdirde, beş yıl sonra göçmenlerin yarısı iş bulmuş olacak" dedi. Brücker'in tahminlerine göre, yıl sonuna kadar ayda 8 bin 500 ila 10 bin mülteci daha iş bulacak.

AFP,epd/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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