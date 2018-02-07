 Almanya′nın yeni Dışişleri Bakanı belli oldu | ALMANYA | DW | 07.02.2018
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ALMANYA

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

Berlin'de haftalardır devam eden koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlandığı bildirildi. Almanya'da Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Sosyal Demokratların lideri Martin Schulz'un oturması bekleniyor.

SPD lideri Martin Schulz

SPD lideri Martin Schulz

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yürütülen koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlandığı bildirildi.

Müzakerelere katılan CDU'lu politikacı Peter Altmaier, çarşamba sabahı Berlin'de yaptığı açıklamada koalisyon anlaşmasının "birçok vatandaş için olumlu noktalar" içerdiğini söyledi. Altmaier, yeni bir hükümetin kurulma şansının yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakanlıkların dağılımı

Partiler arasındaki başlıca tartışma noktalarından biri olan bakanlıkların dağılımı da belli oldu. Buna göre SPD'nin Dışişleri ve Maliye ile birlikte Çalışma ve Sosyal İşler bakanlıklarını devraldığı aktarıldı.

Alman basınına yansıyan bilgilere göre Dışişleri Bakanlığı koltuğuna SPD lideri ve eski Avrupa Parlamentosu başkanı Martin Schulz'un oturması bekleniyor. Maliye Bakanlığını da Olaf Scholz'un üstlenebileceği belirtiliyor. SPD'nin ayrıca aile, adalet ve çevre bakanlıklarını da aldığı aktarıldı.

Haber portalı Spiegel Online'da yer alan haberde Bavyera eyaletinde örgütlü CSU partisinin de İçişleri Bakanlığını devralacağı ve bakanlık koltuğuna da parti lideri Horst Seehofer'in oturabileceği kaydedildi. CSU'nun ayrıca Ulaştırma ve Kalkınma Yardımları bakanlıklarını da üstleneceği ifade ediliyor.

CSU lideri Horst Seehofer'in İçişleri Bakanlığını devralması bekleniyor.

CSU lideri Horst Seehofer'in İçişleri Bakanlığını devralması bekleniyor.

Koalisyon pazarlıklarını tıkayan sağlık ve istihdam piyasasına ilişkin tartışmaların da çözüldüğü belirtiliyor. CSU'lu politikacı Alexander Dobrindt, bu iki anlaşmazlığa da çözüm bulunduğunu açıkladı.

Süreç tamamlanmadı

Berlin'de Salı sabahı başlayan ve geç saatlere kadar süren son müzakere turunda uzlaşma sağlanamamış, görüşmelere bugün devam edilmesi kararlaştırılmıştı. Müzakerelere katılan üç parti arasında birçok önemli konuda anlaşma sağlandığı ve 167 sayfalık koalisyon anlaşmasının taslağında ayrıntılara yer verildiği belirtiliyor.

Ancak anlaşmaya varılmasıyla süreç tamamlanmış değil. SPD, koalisyon anlaşmasını parti üyelerinin onayına sunma sözü vermişti. SPD, koalisyon anlaşmasına imzayı atmadan önce 463 binden fazla üyesinin anlaşma ile ilgili fikrini soracak.

Koalisyon anlaşması ayrıca üç partinin yönetim kurullarına da sunulacak.

dpa,AFP/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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