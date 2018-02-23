Almanya′nın Türkiye′ye ihracatı artıyor | EKONOMİ | DW | 26.02.2018

Türk Alman ilişkilerindeki gerginliğe rağmen Almanya hükümetinin Türkiye'ye yapılan ihracata tanıdığı kredi garantileri 2017'de bir önceki yıla göre artış gösterdi. Hermes kredileri olarak adlandırılan devlet kredi kefaletinin hacmi üçte bir oranında artarak 1 milyar 458 milyon Euro'ya çıktı.

Türkiye politikasını sertleştiren Berlin yönetimi 2017 yılının Eylül ayında Hermes kredilerine 1,5 milyar Euro'luk üst sınır getirmişti. 2016 yılında Türkiye'ye ihracat yapan Alman şirketlerine 1 milyar 102 milyon Euro'luk Hermes garantisi tanımıştı.

Federal hükümete soru önergesi veren Sol Parti Milletvekili Aleksander Neu "Hermes kredi garantilerine üst sınır konmasının aslında yaptırım olmadığını ve koalisyon hükümetinin Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin zarar görmesini istemediğini" söyledi.

Hermes garantisi yabancı müşterisi ödeme yapamaz duruma düşen ihracatçı Alman şirketlerinin zarardan korunması amacıyla hayata geçirilmişti. Türkiye, devlet kefaletine en çok başvurulan ülkeler arasında yer alıyor. 2016'da Rusya, Mısır ve ABD'ye Türkiye'den daha fazla Hermes garantisi tanınmıştı.

Alman şirketlerin Türkiye'ye yaptığı satışlarda 2018'de yüzde 5 oranında artış bekleniyor.

2017 yılında Alman vatandaşlarının siyasi nedenlerle tutuklanmasına Türkiye politikasını sertleştirerek karşılık veren Alman hükümeti Hermes kredilerine limit koymak dışında, Türkiye için seyahat uyarıları çıkarmış ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'ni güncelleştirme görüşmelerini bloke etmişti.

İkili ticaretin artması bekleniyor

İki ülke arasındaki ticari ilişkiler Berlin'in Türkiye politikasından etkilenmedi. 2017 yılının ilk yarısında yüzde 10 oranında daralan ticaret hacmi ileriki aylarda düzelme yoluna girmişti. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin verilerine göre, Hermes kredi limitinin dolduğu 2017'nin son çeyreğinde ikili ticarette artış kaldedildi.

Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği dış ticaret uzmanı Volker Treier "Hermes kredilerine üst sırın konmasının ağır bir yaptırım aracı olmaktan ziyade siyasi mesaj anlamını taşıdığını" söyledi. Treier başvurularla ilgili işlemlerin uzamasının Türkiye'ye yapılan ihracatı geciktirdiğini sözlerine ekledi.

Hermes üst limitinin 2018'de de uygulanıp uygulanmayacağı kesinleşmedi. Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu konudaki kararın yeni hükümet tarafından verileceği belirtildi.

Gazeteci Deniz Yücel'in tahliye edilip Türkiye'den ayrılmasından sonra ikili ilişkiler yumuşama yoluna girdi. Alman odalar birliği, ticari ilişkilerde bu yıl hissedilir artış bekliyor. Treier, Alman şirketlerinin Türkiye'ye yaptığı satışların yüzde 5 oranında artabileceğini söyledi. Türkiye'ye yapılan Alman malları ihracatı 2016 ve 2017 yıllarında yüzde 2 oranında gerilemişti.

DW, dpa/AG, GY

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