 Almanya′nın sekiz eyaletinde hayat durdu | ALMANYA | DW | 10.04.2018
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ALMANYA

Almanya'nın sekiz eyaletinde hayat durdu

Almanya'da sendikanın çağrısıyla yapılan uyarı grevleri nedeniyle 800 uçuş iptal edildi, otobüs ve tramvaylar çalışmadı, çocuk yuvaları kapalı kaldı, çöpler toplanmadı.

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Almanya’da Birleşik Hizmet İşleri Sendikası’nın (Ver.di) çağrısı üzerine Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera, Bremen ve Baden Württemberg’in de aralarında bulunduğu toplam sekiz eyalette kamu çalışanları uyarı grevine gitti.

Almanya genelinde 60 bin kamu çalışanının uyarı grevine katıldığı bildirildi. Sadece Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ise 42 bin çalışan iş bıraktı.

Ülkede grevden etkilenen eyaletlerde belediyelere bağlı yuvalar kapalı kaldı, çöp toplama hizmetleri yapılmadı, bankalar, iş ve işçi bulma kurumları, ayrıca belediyelerde idari bölümler çalışmadı. Toplu taşıma da işlemezken hastanelerde sınırlı hizmet verildi.  

BdT Warnstreiks im öffentlichen Dienst - Köln

Belediye otobüsleri, tramvay ve metrolar çalışmadığı için işlerine otomobillerle gitmek isteyen vatandaşlar otobanlarda uzun kuyruklar oluşturdu. 

Yüzlerce uçuş iptal edildi 

Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havalimanlarında yer hizmetlerinde görev yapan çalışanların iş bırakma eylemi nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.

Yetkililer sadece Frankfurt ve Münih havalimanlarında seferlerin iptal edilmesinden 100 bin yolcunun etkilendiğini duyurdu. Lufthansa Havayolları toplam 800 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. 

Deutschland Verdi ruft zu Warnstreiks auf - Flughafen Frankfurt

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili ekonomi uzmanı Carsten Linnemann, çalışanların grev hakkına kısıtlamalar getirilmesini talep etti. Handelsblatt gazetesine açıklama yapan Linnemann, "Bugünkü uyarı grevleri toplu sözleşmede taraf olmayan havayolu şirketleri ile onların yolcularını etkiledi, sendikalar ya da işvereni değil" dedi. 

Linnemann, grevlerin ölçülü olması gerektiğini savunarak bazı Avrupa ülkelerinde grevin 10 gün öncesinden duyurulması gibi zorunlu bildirimlerin zararın azaltılmasına katkı sağladığını ifade etti.  

Sendika zam istiyor 

Frankfurt Havalimanı'ndaki grev eylemine katılan Ver.di Sendikası Genel Başkanı Frank Bsirske, kamu sektöründe çalışan 2 milyon 300 bin çalışan için yüzde 6 zam taleplerini yineledi. Bugüne dek yapılan iki görüşme turunda işverenin teklif sunmadığını söyleyen Bsirske, uyarı grevleriyle somut bir mesaj vermek istediklerini ifade etti. 

Ver.di ve işveren temsilcileri Pazar günü görüşmelerin üçüncü turunda bir araya gelecek. Bsirske bu turda da somut bir ilerleme sağlanamaması halinde uyarı grevlerinin diğer eyaletlerde de yapılacağını belirtti. 

AFP,dpa/HT,HS
© Deutsche Welle Türkçe

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