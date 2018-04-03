 Almanya′nın Münster kentinde bir araç kalabalığa daldı: Dört ölü | ALMANYA | DW | 07.04.2018
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ALMANYA

Almanya'nın Münster kentinde bir araç kalabalığa daldı: Dört ölü

Almanya'nın Münster kentinde bir araç kalabalığa daldı. Federal İçişleri Bakanlığı olayda intihar eden zanlı da dahil olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olayın terör saldırısı olup olmadığı bilinmiyor.

Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture alliance/dpa)

Almanya'nın Münster kentinde öğleden sonra bir araç kalabalığa daldı. Federal İçişleri Bakanlığı, olayda aracın sürücüsünün de aralarında olduğu dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polisin verdiği bilgilere göre, olayda en az 30 kişi de yaralandı. 

Polis, minübüs türündeki aracı kullanan zanlının kendisini vurarak intihar ettiğini duyurdu. 

Hükümetten ilk açıklama

Almanya hükümeti adına Twitter hesabından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, "Münster'den korkunç haberler geliyor. Kalbimiz kurbanlar ve yakınlarıyla" dedi. Demmer, olay hakkında bilgi almak isteyenlerin Münster Polisinin Twitter hesabını takip edebileceğini söyledi. 

Olayın terör saldırısı olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak olayın gerçekleşme şeklini göz önünde bulunduran güvenlik güçlerinin, terör saldırısı ihtimali üzerinde durduğu ifade edildi. 

Münster Belediye Başkanı Markus Lewe, "Bütün Münster bu korkunç olayın üzüntüsünü yaşıyor. Kalbimiz kurbanların yakınlarıyla. Yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi. Güvenlik güçlerine teşekkür eden Belediye Başkanı, incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Polis: Şehir merkezinden uzak durun 

Münster Polisi, Twitter hesabından kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemesi ve şehir merkezinden uzak durulması çağrısı yaptı. 

Olayın meydana geldiği Kiepenkerl bölgesinde bugün öğle saatlerinde güzel havayı fırsat bilen çok sayıda Münsterlinin bulunduğu belirtiliyor. 

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Münster'in nüfusu 310 bin dolayında.

AFP,dpa/BÖ,SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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