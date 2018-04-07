Almanya'nın Münster kentinde bir araç kalabalığa daldı: Üç ölü

Almanya'nın Münster kentinde öğleden sonra bir araç kalabalığa daldı. Federal İçişleri Bakanlığı, olayda aracın sürücüsünün de aralarında olduğu dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayda fail de dahil olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti.

Polis, minübüs türündeki aracı kullanan failin kendisini vurarak intihar ettiğini duyurdu.

Merkel'den açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, olayın "derinden sarsıcı" olduğunu söyledi. Yazılı açıklama yapan Almanya Başbakanı, Münster'de "korkunç olaylar" yaşandığını belirterek olayın aydınlatılması için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti. Güvenlik güçlerine teşekkür eden Başbakan, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ve Kuzey-Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet ile irtibat içinde olduğunu ifade etti.

Steinmeier başsağlığı diledi

Münster'deki olayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "ağır bir şiddet olayı" yaşandığını söyledi. Olayda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Steinmeier, "Münster’den gelen haberler çok üzücü" dedi. Cumhurbaşkanı, "Çok ağır şiddet olayı yaşandığından yola çıkmalıyız" diye konuştu.

Almanya hükümeti adına Twitter hesabından ilk açıklamayı yapan Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, "Münster'den korkunç haberler geliyor. Kalbimiz kurbanlar ve yakınlarıyla" dedi. Demmer, olay hakkında bilgi almak isteyenlerin Münster Polisinin Twitter hesabını takip edebileceğini söyledi.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak olayın gerçekleşme şeklini göz önünde bulunduran güvenlik güçlerinin, terör saldırısı ihtimali üzerinde durduğu ifade edildi.

Münster Belediye Başkanı Markus Lewe, "Bütün Münster bu korkunç olayın üzüntüsünü yaşıyor. Kalbimiz kurbanların yakınlarıyla. Yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi. Güvenlik güçlerine teşekkür eden Belediye Başkanı, incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Polis: Şehir merkezinden uzak durun

Münster Polisi, Twitter hesabından kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemesi ve şehir merkezinden uzak durulması çağrısı yaptı.

Olayın meydana geldiği Kiepenkerl bölgesinde bugün öğle saatlerinde güzel havayı fırsat bilen çok sayıda Münsterlinin bulunduğu belirtiliyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Münster'in nüfusu 310 bin dolayında.

AFP,dpa/BÖ,SÖ

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