 Almanya′nın Ankara Büyükelçisi dışişlerine çağrıldı | TÜRKİYE | DW | 27.04.2018
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TÜRKİYE

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi dışişlerine çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann iki buçuk yılda 21. kez Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmenin PYD'nin Almanya'daki faaliyetleri nedeniyle yapıldığı belirtildi.

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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann

Der Spiegel'in internet portalında yer alan habere göre Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Ankara'da olmadığı için büyükelçilik maslahatgüzarı Robert Dölger Türk Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Spiegel'in haberini doğruladı ancak, "Bu normal bir görüşmeydi. Çağrılma söz konusu değil" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Temsilcimiz bugün bir saatlik bir görüşme için Dışişleri Bakanlığı'ndaydı. Görüşme dostane bir atmosferde geçti" dedi.

Der Spiegel konuyla ilgili haberinde Erdmann'ın Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) Almanya'daki faaliyetleri nedeniyle bakanlığa davet edildiğini belirtti. Bir büyükelçinin dışişlerine çağrılması diplomatik açıdan en sert ifade yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye PYD'yi PKK'nın uzantısı olarak kabul ediyor ve AB ülkelerinden uzun süredir PKK yasağının daha sert biçimde uygulanmasını talep ediyor. PKK, AB, ABD ve Türkiye'nin terör örgütleri listesinde bulunuyor.

Türkiye-Almanya ilişkilerinde son dönemde yaşanan gerginlikler nedeniyle Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann iki buçuk yıllık görev süresi içinde toplam 21 kez Dışişleri'ne çağrıldı. Almanya, PKK yasağının uygulanmasının yanı sıra Almanya'dan 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Almanya'daki Gülen sempatizanlarını da iade etmesini talep ediyor. Almanya ise darbe girişimi sonrasında Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep ediyor. Son olarak Alman vatandaşı Adil Demirci İstanbul'da tutuklanmıştı.

Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel bir yıl tutuklu kaldıktan sonra bu yıl Şubat ayında serbest bırakılmıştı. Çevirmen ve Etkin Haber Ajansı çalışanı Alman vatandaşı Meşale Tolu ise serbest bırakılmasının ardından yurt dışı yasağı nedeniyle Türkiye'de bulunuyor. Meşale Tolu'nun dün görülen davasında Tolu'nun yurt dışına çıkma yasağının kaldırılması talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.

AFP, dpa / HT, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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