Almanya′dan ″Zeytin Dalı″na eleştiri | ALMANYA | DW | 22.02.2018

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Türkiye'nin Suriye'nin Afrin'deki YPG güçlerine karşı düzenlediği askeri harekatı sert bir dille eleştirdi.

Perşembe günü Alman meclisinde "Yakın ve Ortadoğu'da Güncel Gelişmeler" başlıklı bir oturum düzenlendi. Tartışma kapsamında kürsüye gelerek CDU meclis grubu adına bir konuşma yapan Dr. Johann Wadephul, "Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin kentinin kuşatılmasını açıklıyorsa, bu teröristlere karşı düzenlenen meşru bir harekattan daha fazlasıdır" dedi.

Dr. Johann Wadephul

Bunun Almanya tarafından da açık bir şekilde dile getirilmesi gerektiğini söyleyen Wadephul, Türk hükümetine "uluslararası hukuka saygılı olma ve Suriye'nin egemenliğini koruma" çağrısında bulundu. Türkiye'nin "bir NATO ortağı olarak anlamı ve Suriyeli mülteciler için yaptıklarına" değinen Wadephul, bu tür bir askeri harekatın "öylece hayata geçirilemeyeceğini" söyledi. Wadephul, Münih Güvenlik Konferansı'nda Yeşiller partili politikacı Cem Özdemir'in de kaldığı otelde konaklayan Türk delegasyonunca "tehdit edilmesini" ise kınadı.

Niels Annen

SPD Dış Politika Sözcüsü Niels Annen ise Türkiye'nin "meşru müdafaa" yaklaşımını eleştirdi. Türkiye'nin sunduğu kanıtların "kendisini ikna etmediğini" söyleyen Annen, Türkiye'nin Afrin'de savaştığı kişilerin "IŞİD'e karşı savaştığını" dile getirdi. "Bunun uluslararası hukuk kapsamına girdiğinden emin değilim" şeklinde konuşan Annen, Afrin konusunda ABD ve Türkiye arasında yaşanan anlaşmazlıkla ilgili olarak NATO bünyesinde siyasi bir inisiyatif kurulması çağrısında bulunarak ittifakın şu ana kadar konuya mesafeli durmuş olmasını eleştirdi.

Merkel'e Afrin eleştirisi

Oturumda söz alan Başbakan Angela Merkel ise Suriye bağlamında Afrin'e değinmezken, Suriye ordusu tarafından Doğu Guta'ya düzenlenen hava saldırılarını "katliam" olarak nitelendirerek kınadı. Johann Wadephul da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın "Guta'da sivilleri öldürdüğünü" söylerken, Esad'ın icraatlarıyla "bir insani felakete" yol açtığını söyleyen Niels Annen ise uluslararası toplumun bunu kabul etmeyecek olmasına itimat ettiğini söyledi.

Angela Merkel

Sol Parti ve Yeşiller partili milletvekilleri daha önce Başbakan Merkel'i mecliste yaptığı konuşmalar kapsamında Türkiye'nin Afrin harekatına değinmediği için sert bir dille eleştirdi.

Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Dietmar Bartsch, Angela Merkel'in Türkiye'nin Afrin harekatına dair "tek kelime etmemesinin basbayağı saçmalık" olduğunu söyledi. Bartsch, Merkel'e hitaben, "Orada uluslararası hukuka aykırı bir savaş yapılıyor ama siz bundan bahsetmiyorsunuz. Burada tek taraflı fikir beyan edemezsiniz" dedi.

Başbakan Merkel'in "acilen Suriye hakkında konuşması gerektiğini" ifade eden Yeşiller partisi Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt ise "O zaman Afrin'e de değinmek, Türkiye'nin rolüne de değinmek gerekir" şeklinde konuştu.

AFP/BÜ,BÖ

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