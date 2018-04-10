 Almanya′dan Türkiye′ye kaçak göç | ALMANYA | DW | 12.04.2018
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ALMANYA

Almanya'dan Türkiye'ye kaçak göç

Almanya'da ikamet izni bulunan ancak ailesini yanına aldıramayan Suriyeli mültecilerin yasadışı yollardan Türkiye'ye döndükleri bildiriliyor.

Türkiye-Yunanistan sınırı

Türkiye-Yunanistan sınırı

Almanya'da geçerli ikamet statüsüne sahip Suriyeli mülteciler arasında aile birleşiminin zorlaştırılması nedeniyle Almanya'dan ayrılanların sayısının arttığı bildirildi. Alman ARD televizyonunun haberine göre, Almanya'yı terk eden Suriyeliler vize almadan ve insan kaçakçılarının yardımıyla Türkiye'ye gidiyorlar.

ARD muhabirleri Türkiye yolculuğu sırasında Suriyelilere eşlik ederek onları Türkiye'ye kaçak sokanlarla da konuştular. Bir insan kaçakçısı çoğu Suriyeli olmak üzere her gün ortalama 50 kişiyi Türkiye'ye soktuğunu belirtirken bir diğeri de Türkiye'ye götürdüğü Suriyelilerin sayısının, Türkiye'den Avrupa'ya kaçırdığı mültecilerden fazla olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Almanya temsilcisi Dominik Bartsch ARD'ye yaptığı açıklamada münferit hadiselerin kulağına çalındığını ancak rakamlar hakkında kesin bilgisi olmadığını söyledi. Bartsch ters yöndeki göçün "Almanya'nın ailenin korunması prensibinin hakkını vermediğini gösterdiğini" belirtti.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi ve Almanya İçişleri Bakanlığı, Almanya'da ikamet sahibi yabancıların Avrupa ülkelerine seyahat edebildiklerine ve bunun kayıt altına alınmadığına işaret etti.

Yeşiller Partisi sözcülerinden Luise Amtsberg ise durumun Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci geri kabul anlaşması açısından da sakınca doğurabileceğini belirtti. Amtsberg, "Türkiye'nin yükünü azaltmak için mültecileri kabul edeceğimize dair Türk hükümetiyle bir anlaşma imzaladık. Geçici koruma statüsü tanınan mültecilerin aileleriyle birleşebilmek için Türkiye'ye dönmeleri saçma bir durum” diye konuştu.

DW, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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