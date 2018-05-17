Almanya'dan Türkiye'ye ihlal suçlaması

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği, tutuklu yargılanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın bugünkü duruşmasına Alman diplomatların sokulmamasını eleştirdi.

Büyükelçilik'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda konuyla ilgili olarak "Türk yasaları ve diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Anlaşması yine dikkat çekici bir şekilde ihlal edilerek diplomatlar gizli olmayan duruşmaya alınmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Büyükelçilik, konuyla ilgili bilgilendirilen Türk Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının çözüm bulmayı reddettiği suçlamasında bulundu.

Büyükelçilik açıklamasında, "Bu kabul edilemez ve Türkiye'de hukuk devletinin gidişatına dair kötü bir işarettir" denildi.

HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutuklu olduğu davanın beşinci duruşması bugün Ankara Sincan Cezaevi Kampüsünde görülüyor. Duruşmaya Yüksekdağ'ın bizzat katılacağı bildirilmişti.

DW/BK,HS

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