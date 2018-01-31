Almanya′dan Türkiye’ye Deniz Yücel eleştirisi | ALMANYA | DW | 13.02.2018

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye‘deki tutukluluğunun birinci yılını doldurması çerçevesinde Türkiye'deki tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. Örgütün Almanya Şubesi Genel Sekreteri Markus N. Beeko "Özgür basın Türkiye'de tutuklu. Tüm ülkelerin hükümetlerinin Deniz Yücel ile tutuklu diğer gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep etmesi ve Türkiye'ye basın özgürlüğü ilkelerine uymakla yükümlü olduğunu hatırlatması gerekmektedir" diye konuştu.

Yücel'in Türkiye'de hapiste bulunan 100'ü aşkın gazeteciden biri olduğunu belirten Beeko, "Bu gazetecilerin haber ve yorumlarının Türkiye hükümetini rahatsız ettiği aşikardır. Ancak gazetecilik bir suç değildir. Düşünce özgürlüğü her hükümetin korumak zorunda olduğu bir insan hakkıdır ve sınırlandırılmasına izin verilemez" dedi.

Uluslararası Af Örgütü Almanya Şubesi Genel Sekreteri Markus N. Beeko

Beeko, Yücel‘in hakkında hala bir iddianame bulunmadığına da dikkat çekerek, "mahkeme süreci olmaksızın tutukluluğun devamının yargısız infaz anlamına geldiğini ve insan haklarına aykırı olduğunu" vurguladı.

Berlin'de otomobil konvoyu ile dayanışma etkinliği

Deniz Yücel'in gözaltına alınmasının birinciyıldönümü vesilesiyle Almanya'da çok sayıda dayanışma etkinliği düzenlenecek. Deniz'e Özgürlük - Dostuk Grubu (#FreeDeniz-Freundeskreis) adlı girişim, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelen günde "Kalplerin Otomobil Konvoyu" sloganıyla bir dayanışma gösterisi düzenleyecek. Otomobil konvoyuyla yapılacak etkinliğe Almanya'nın tanınmış gazeteci ve sanatçıları da davet edildi. Bu etkinlikte, Deniz Yücel'in tutukluluğunun yıldönümü vesilesiyle yazdığı kitap da kamuoyuna tanıtılacak.

Yücel'in doğduğu Flörsheim'ın kent yönetimi de kentte Çarşamba öğleden sonra etkinlikler düzenleyecek.

Almanya'daki sendika ve siyasi partilerden açıklamalar

Deniz Yücel‘in tutukluluğunun birinci yılında Almanya'da sendika ve siyasi partilerden de eleştiri ve talepler geldi. Almanya'nın iki milyonu aşkın üyeye sahip Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di) Yücel'in durumunun "hukuksuz bir devletin tavrını yansıttığı" eleştirisinde bulunarak Türkiye ile ekonomik ilişkilerin dondurulması çağrısı yaptı.

Federal Meclis'teki Sol Parti, Yücel'in tutukluluğunu "skandal” olarak niteleyerek Alman hükümetinin Türkiye politikalarını eleştirdi. Yeşiller Partisi milletvekili Tabea Rössner de hukuk devletinde adil yargılanma hakkının bulunduğunu, Türkiye'nin artık bir hukuk devleti olmadığını savunarak "Mahkemeler hukuku ayaklar altına alan bu insanlık dışı duruma artık bir son vermelidir” dedi.

Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-postalarına yönelik yapılan haberler kapsamında yürütülen soruşturmada, kendi isteğiyle ifade vermeye gittiği emniyette 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "terör propagandası" yapmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

KNA, epd, dpa/ÇA,BK

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