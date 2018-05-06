 Almanya′dan Türkiye′ye 24 Haziran çağrısı | TÜRKİYE | DW | 07.05.2018
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TÜRKİYE

Almanya'dan Türkiye'ye 24 Haziran çağrısı

Almanya’nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, 24 Haziran seçim kampanyalarında Almanya’nın hedef alınmamasını istedi.

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Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, iki günlük Türkiye temaslarına İstanbul'da başladı. Roth burada yaptığı açıklamada, Türk hükümetine 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerin adil yapılması çağrısında bulunarak seçim kampanyalarında Almanya'nın hedef alınmamasını istedi.

Roth, "Almanya'nın bir seçim kampanyasında daha kamuoyunda hedef alınmaması umuluyor ve bekleniyor. Bu durum son seçimlerde ciddi bir sorundu" dedi. Roth, Türk hükümetinin bu seçimlerde Almanya'daki seçim etkinliği düzenleme konusundaki yasağa uymasını beklediğini belirtti. Türkiye'de anayasa referandumu öncesindeki seçim kampanyalarında  Türk hükümetinden bazı siyasetçilerin etkinliklerinin iptal edilmesine Türkiye sert tepki göstermiş, Erdoğan Almanya'ya Nazi benzetmesinde bulunmuştu. Bakan Roth, "AB'ye üye adayı bir ülkeden seçimlerin adil olması ve muhalefet partilerinin de adil şansa sahip olmaları beklenebilir" diye konuştu.

Michael Roth

Michael Roth

Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra bu yılın Şubat ayında serbest bırakılmasıyla Türk-Alman ilişkilerindeki gerginliğin biraz azaldığını belirten Bakan, ancak iki ülke ilişkilerinde yine de büyük sıkıntılar olduğunu ifade etti.  

Türkiye'deki gelişmelerin Almanya'da yaşayan yaklaşık üç milyon Türkiyeli'ye yansımasına değinen Bakan Roth, "Almanya'da Türk toplumu arasındaki hava önceden olduğu gibi gergin. Bu beni çok endişelendiriyor. Böyle bir ortamı daha önce hiç yaşamamıştım" dedi.

Türkiye'nin AB üyeliği

Alman hükümetinin Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesine karşı olduğunu söyleyen Roth, Türkiye'de iç politikada durumun temelde iyileşmesi halinde bunun gündeme gelebileceğini ifade etti. Bakan, "Burada (Türkiye'de) olup bitenlere gözümüzü kapatamayız" dedi.

Türkiye'nin AB üyelik sürecine de değinen Roth, Türkiye'ye vize serbestisi tanınması talebine ilişkin olarak "Bunu istiyoruz, teklifimiz geçerli, siz de koşulları yerine getirmek zorundasınız" dedi. Bakan bu konuda pazarlık yapılamayacağını da ifade etti.

Afrin operasyonu

Roth, Türkiye'nin bu yılın Ocak ayında Afrin'e başlattığı operasyona da değinerek Alman Meclisi'nde grubu bulunan bütün siyasi partilerin operasyonu "uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendirdiğini belirtti. Roth, "Alman hükümeti şimdiye dek bu ifadeyi kullanmadı. Ancak eleştirinin net olması konusunda birbirimize yakınız. Bu konuda görüş ayrılığı yok" dedi. Bakan, "Türkiye Afrin'de sürekli kalmayı hedefliyorsa, o zaman çok kritik bir alana gelinir. İşte o zaman bu durumu yorumlama konusunda çok da hareket alanı kalmaz" dedi.

Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı İstanbul'da başladığı temaslarını Ankara'da sürdürecek. Bakan yarın sona erecek ziyareti çerçevesinde Başmüzakereci ve AB Bakanı Ömer Çelik'in yanı sıra muhalefetten siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de bir araya gelecek. Roth ayrıca bir süre önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Alman vatandaşı çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu'yla da görüşecek.

dpa, AFP / HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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