Almanya′dan Putin′e diyalog mesajı | ALMANYA | DW | 19.03.2018

Rusya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 76,67'sini alan Vladimir Putin, dördüncü kez devlet başkanlığına seçildi. En az 2024 yılına kadar Kremlin'de kalması kesinleşen Putin'in elde ettiği zafere, Alman siyasetinin farklı isimlerinden tepkiler geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Putin'i yeniden seçilmesinden ötürü tebrik ederken Berlin ile Moskova arasındaki "güvensizlik ve yabancılaşmaya" dikkat çekti. Pazartesi günü bir açıklama yayınlayan Steinmeier, yayımladığı açıklamada, "Umarım ve dilerim ki kıtamızdaki ve Rusya ile Almanya'daki insanlar arasındaki yabancılaşmaya engel olmayı ve bu noktada (Putin'in) yeni görev süresinden yararlanmayı başarırız. Bu çerçevede diyaloğu güven esasına dayalı bir biçimde sürdürmeliyiz" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geleneksel olarak yakın olduğunun altını çizen Steinmeier, ikili işbirliğinin "her daim Avrupa'da kalıcı bir barış düzeni için gösterilen çabaların önemli bir ayağı" olduğunu belirtti. Bu kapsamda Steinmeier, "Bugün bu amaçtan rahatsız edici boyutta uzaklaşmış durumdayız. Güvensizlik, silahlanma ve güvensizlik iklimi istikrarsızlığı besliyor" ifadelerini kullandı.

Merkel'den tebrik mesajı

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yakın zamanda Putin'e bir kutlama mesajı göndererek kendisine tebriklerini ileteceğini söyledi.

Mesajda Rus-Alman ilişkilerinin de ele alınacağını belirten Seibert,"Rusya'yla görüş farklılıklarımız var ve Rusya'nın Ukrayna ve Suriye gibi bazı konulardaki politikalarını açıkça eleştiriyoruz" dedi. Seibert, buna rağmen Rus hükümeti ve devlet başkanıyla iletişimin sürmesinin öneminin altını çizdi.

Almanya'nın yeni dışişleri bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise her ay düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'da sandıktan çıkan sonuca şüpheyle yaklaşılması gerektiği mesajını verdi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) bakan, "Rusya'daki seçimin yapıldığı koşullar düşünüldüğünde seçim sonucu bizim için şaşırtıcı olmadı. Bizim anladığımız kadarıyla adil bir siyasi rekabetten bahsetmek imkansız" şeklinde konuştu. Kırım'ın bu seçimlerde ilk kez Kremlin için oy kullanmasına da değinen Maas, "seçimin uluslararası hukuka aykırı bir biçimde ilhak edilen Kırım bölgesinde de düzenlenmesinin kabul edilemez olduğunu" ifade etti.

Rusya'nın Almanya için "zorlu bir ortak" olarak kalmaya devam edeceğini ve AB'nin tüm sorunlara rağmen Rusya'yla diyaloğu sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Maas, "büyük uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde Rusya'ya ihtiyaç duyulacağını" söyledi. Maas, bu noktada Moskova'dan daha "yapıcı katkılar" beklediğini ifade etti.

"Müsamaha göstermemeliyiz"

Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili ve Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de Deutschlandfunk'a açıklamalarda bulundu. Röttgen, Putin'in yeniden seçilmesi karşısında Batı'nın "kararlı ve sabırlı" bir politika izlemesi gerektiğini söyledi.

Norbert Röttgen

Batı'nın Putin'in "norm ihlalleri ve agresif devlet politikasına" göstereceği "her türlü müsamahanın" yanlış olacağını belirten Röttgen, Putin'in, Rusya'nın içerisinde bulunduğu psikolojik durumu "aşağılanma ve çürümüşlükten milli ve milliyetçi gurura" çevirdiğine dikkat çekti. "Bu onun tek güç kaynağı ve aynı zamanda onun için bir tehlike de. İktidarda kalmak için alternatif bir seçeneği yok" şeklinde konuşan Röttgen, Putin'in "ülkenin ekonomisini mahvettiğini ve bir perspektif sunmadığını" savundu.

CDU Meclis Grup Başkan Yardımcısı Johann Wadepuhl ise Putin'e "politika değişimi" çağrısı yaptı. Rusya'nın Batı'yla daha yakın bir işbirliği yapmasının "her iki tarafın da çıkarına" olduğunu söyleyen Wadepuhl, bunun ön koşulunun ise Moskova'nın "uluslararası kuralları devamlı olarak ihlal etmeye" son vermesi olduğunu söyledi.

Alexander Gauland ve Jörg Meuthen

İlk kutlayan AfD

Almanya'da Putin'in zaferini ilk kutlayan ise sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi oldu. Parti liderleri Jörg Meuthen ve Alexander Gauland, AfD'nin Rusya'yla yaptırımların kaldırılması ve "eşit seviyede diyalog" için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Halk Partisi (EVP) meclis grubunun lideri ve Bavyera'da faaliyet gösteren Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi olan Manfred Weber de Putin'i Batı'ya karşı "modern bir savaş" yürütmekle suçladı. Bild'e açıklamalarda bulunan Weber, Perşembe günü düzenlenecek AB zirvesinin Moskova'ya "Rusya'nın davranışının kabul edilmeyeceğine dair açık ve ortak bir sinyal göndermesi" gerektiğini ifade etti.

rtr,AFP,dpa/BÜ,CÖ

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