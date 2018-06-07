 Almanya′dan ABD′yi ′memnun′ eden savunma açıklaması | ALMANYA | DW | 21.06.2018

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ALMANYA

Almanya'dan ABD'yi 'memnun' eden savunma açıklaması

ABD’li mevkidaşıyla görüşen Almanya Savunma Bakanı von der Leyen savunma bütçesini artırma taahhüdüne uyacaklarını söyledi. Açıklama, Berlin’i savunmaya sınırlı kaynak ayırdığı gerekçesiyle eleştiren ABD’yi memnun etti.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ABD'deki temasları sırasında "Almanya'nın savunma bütçesini arttırma kararlılığını" dile getirdi. Von der Leyen, "2014 yılında NATO müttefikleriyle vardıkları savunma bütçesini milli gelirin yüzde 2'sine çıkarma hedefine odaklandıklarını ve ilerleme de sağladıklarını" söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Washington'da ABD'li mevkidaşı Bakanı Jim Mattis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştü. Temaslar sırasında Temmuz ayındaki NATO zirvesinin hazırlıkları da ele alındı. Zirvenin ana gündem maddesini ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerine yönelttiği savunma harcamalarının arttırılması talebinin oluşturması bekleniyor.

Trump savunmaya yeterli kaynak ayırmadığı gerekçesiyle Almanya'yı eleştiriyordu. Savunma Bakanı von der Leyen "Almanya'nın 2014 yılında üstlendiği yükümlülüğün bilincinde olduğunu, Alman ordusunun modernize edilip görevini yerine getirebilmesi için ek mali kaynağa ihtiyaç olduğunu ve üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini" belirtti.

Mattis: Almanya doğru yolda

Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 1,2'sini savunmaya ayıran Almanya 2025 yılına kadar bu oranı yüzde 1,5'e çıkarmayı hedefliyor. 2014 yılındaki NATO zirvesinde ittifak üyelerinin savunma bütçelerini 10 yıl zarfında GSYH'nin yüzde 2'sine çıkarmaları kararlaştırılmıştı.

Savunma bütçesini 2024'e kadar yüzde 80 artırmayı planlanladığını duyuran Berlin'in bu açıklamasından "memnuniyet" duyduklarını belirten ABD Savunma Bakanı Mattis, Almanya'nın "doğru yolda olduğunu" söyledi. Mattis, "Almanya'nın savunma bütçesinde hissedilir bir artış olacağını" belirtti. Trump geçen hafta eleştirilerini tekrarlamış ve "Almanya'nın NATO'ya katkısı yüzde 1'lerde dolaşırken biz çok daha fazla olan GSYH'mızın yüzde 4'ünü ortak savunmaya ayırıyoruz. Böyle şey olur mu?” demişti.

Von der Leyen ise Washington'da basına yaptığı açıklamada "sadece yüzdeleri dile getirmenin gerçeği yansıtmadığını ve ülkesinin askeri güç ve mali katkı açısından NATO'nun ikinci ülkesi olduğunu" söyledi. Alman bakn, ABD Başkanı'nın kararlarını dolaylı olarak eleştirirken, "ulusal çözümler yerine problemlere birlikte çözüm bulunmasına büyük önem verdiğini" dile getirdi.

DW,AFP/AG,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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