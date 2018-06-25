Almanya’daki Türkler neden Erdoğan’ı seçiyor?

24 Haziran seçimlerinde yurtdışındaki seçmenin tercihi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AKP oldu. Bu durum Almanya'da da değişmedi. Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan Almanya'daki seçmenlerin yüzde 64,7’sinin oyunu aldı. AKP ise yüzde 55,6 oy oranı ile bu ülkede en çok oy alan parti oldu.

Almanya'da AKP, daha önceki yıllarda da seçimlerde en çok oyu alan parti olmuştu. Türkiye'de 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde Almanya'daki seçmenlerin yüzde 53,6'sı AKP'nin lehinde oy kullanmıştı. Geçen yıl 16 Nisan'da yapılan anayasa referandumunda Almanya'da "evet” oyu verenlerin oranı yüzde 63 olmuştu.

Erdoğan ve AKP tercihinin nedenleri

Essen'deki Türkiye Araştırmalar Merkezi Türkiye Koordinatörü Gülay Kızılocak, geçen yıllardaki sonuçlarla karşılaştırıldığında Almanya'da Erdoğan ve AKP'nin oy oranının Türkiye'den daha yüksek olmasının "sürpriz olmadığını” vurguladı. Almanya'daki seçim sonuçlarını DW Türkçe'ye değerlendiren Gülay Kızılocak, Almanya'ya Türkiye'nin kırsal bölgelerinden gelen, eğitim düzeyi yüksek olmayan, dindar ve geleneksel değerlere bağlı kesimin önemli bir bölümünün AKP'nin seçmeni olduğuna dikkat çekti. Almanya'da yaşayan Türklerin bu muhafazakâr değerleri genç kuşaklara da aktardığını belirten Kızılocak, kendilerini Alman toplumuna ait hissedemeyen bu gençlerin Türkiye ve kendilerine sahip çıktığı duygusu veren Erdoğan'a yöneldiği görüşünü savundu.

Gülay Kızılocak

"Erdoğan yurtdışı seçmeni için görünen bir siyasetçi"

Hamburg'daki Protestan Yüksekokulu'nda Türkiye ve göç konularında çalışmalar yapan Yaşar Aydın, Almanya'daki Türklerin Erdoğan'ı tercih etmesinin farklı nedenleri olduğu görüşünde. DW Türkçe'ye açıklamalarda bulunan Aydın, "16 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ın görünen bir siyasetçi olmasının” Almanya'daki Türklerin seçiminde etkili olduğunu belirtti. Erdoğan'ın iktidara gelmesinin ardından Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmenin Almanya'da yaşayan Türkleri olumlu etkilediğini belirten Aydın, birçok Türk'ün "Türkiye'nin 16 yıl önceki hali ile bugünü karşılaştırdığında oyunu Erdoğan'a verdiğini” söyledi. Aydın, Almanya'da Erdoğan'a yönelik eleştirilerin bu ülkede yaşayan Türkler arasında " bir dayanışma ve sahiplenme” duygusu yaratmasının Erdoğan'ın aldığı oyları etkilediğini ifade etti.

Demokratik değerlerin önemi

Yaşar Aydın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de hukuk devleti ilkelerine uyulmadığı ve demokratik değerlerden uzaklaşıldığı gerekçesiyle Almanya'da eleştiriliyor. "Erdoğan'a oy veren insanların hepsinin Türkiye'de demokrasi rafa kaldırılsın” diye oy vermediklerini vurgulayan Yaşar Aydın, Türkiye'de yaşanan olumsuz gelişmelerin "Türkiye'nin bekası için gereken geçici ve zorunlu bir süreç” olarak düşünüldüğünü dile getirdi. Aydın, AKP'ye muhalif olan partilere oy verenler arasında "demokrat” sayılmayacak insanların bulunduğuna dikkat çekti. Aydın, AKP'ye oy verenlerin Almanya'ya uyum sağlayamadığı düşüncesinin de yanlış olduğunu ifade etti.

Türkiye Araştırmalar Merkezi'nden Gülay Kızılocak da, Almanya'da yaşayan Türklerin çoğunun Erdoğan'ı seçmesinin "Almanya'daki demokratik anlayıştan uzaklaşmak veya bu anlayışı reddetmek anlamına gelmediğini” söyledi. Türkiye'ye olan duygusal bağlılığın oy verirken daha önemli olduğunu belirten Kızılocak, Türkiye'deki demokratik haklar yerine yapılan hastaneler, yollar gibi görünen gelişmelerin seçmeni daha çok etkilediğini kaydetti.

Almanya'da oy oranları

Yurt dışında seçmen sayısının en yüksek olduğu ülke olan Almanya'da kayıtlı 1 milyon 445 bin civarında seçmenin yaklaşık yüzde 46'sının oyunu kullandığı belirtiliyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, Erdoğan'ın ardından ikinci sırada oyların yüzde 21,8'ini alan CHP'nin adayı Muharrem İnce yer aldı. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş oyların yaklaşık yüzde 10'unu, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener ise oyların yüzde 2,58'ini aldı.

AKP yüzde 55,6 oy oranı ile Almanya'da birinci parti oldu. Oyların yüzde 15,5'ini alan CHP ikinci, 14,7'sini alan HDP üçüncü sırada yer aldı. MHP'nin oyları yüzde 8,3, İYİ Parti'nin ise yüzde 3,35 olarak belirlendi.

Yurtdışında yüzde 50 katılım

Resmi olmayan sonuçlara göre, yurt dışında kayıtlı olan seçmenlerin yüzde 59,4'ü AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullandı. CHP'nin adayı Muharrem İnce oyların yüzde 25,7'sini, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 11'ini aldı.

AKP, yurt dışında oyların yüzde 51'ini alarak, sandıktan birinci parti olarak çıktı. CHP yurt dışında oyların yüzde 17,6'sını, HDP yüzde 17,3'ünü aldı. MHP'nin oy oranı yüzde 7,8, İYİ Parti'nin ise oyları yüzde 4 düzeyinde kaldı.

Yurt dışında kayıtlı 3 milyonun üzerindeki seçmenin 1,5 milyonunun sandık başına gittiği, katılımın yüzde 50 civarında olduğu belirtiliyor. Seçimler için 60 ülkede toplam 123 temsilcilikte ve gümrük kapılarında sandık kurulmuştu.

Jülide Danışman / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe