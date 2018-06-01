 Almanya′daki Türk seçmenler için çağrı | ALMANYA | DW | 06.06.2018

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ALMANYA

Almanya'daki Türk seçmenler için çağrı

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Uyum Müsteşarı Serap Güler Almanya'daki siyasetçilerden Türklere daha fazla yönelmesini ve buraya ait oldukları hissini güçlendirmelerini istedi.

Deutschland Wahllokal Referendum Präsidialsystem Türkei (Reuters/F. Bensch)

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi için Almanya'da oy verme işlemi 7 Haziran Perşembe günü başlıyor. Seçimler vesilesiyle Türkiye Almanya Kültür Forumu Köln'de Türkiye'deki seçimlerin Almanya'daki ortak yaşama etkisi konulu bir panel düzenledi. Etkinliğe katılan Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Uyum Müsteşarı, Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Serap Güler Almanya'daki Türkiyeliler arasında siyaset hakkında konuşma konusunda bir korkunun hakim olduğunu belirtti. Güler Almanya'da 19 Haziran'a dek sürecek oy kullanma sürecine katılımın 2017 Anayasa referandumundan yüksek olmasını beklediğini belirtti. 2017 yılında yapılan Anayasa referandumunda Türk seçmenlerin yüzde 46'sı sandık başına gitmişti.

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Almanya'daki Türkler kime oy verecek?

Güler: Buradaki Türklerden Alman siyasetçiler sorumlu

Güler Anayasa referandumunda Almanya'da sandığa giden Türklerin büyük çoğunluğunun başkanlık sistemine destek verdiğini hatırlatarak, seçimlerde bu oy oranının etkili olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki Türkleri kazanmak için çabaladığını söyleyen Serap Güler, "Ancak buradaki Türkler kendilerinden Türk siyasetçilerin sorumlu olduğu duygusunu hissetmemeli. Bunu yapma görevi Alman siyasetçilerin. Bu nedenle Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet hükümetinin özellikle Türkleri Alman vatandaşlığına geçmeleri için teşvik etmesi önemli" dedi. 

Serap Güler

Serap Güler

Almanya'daki siyasetçilere çağrıda bulunan Serap Güler, siyasetçilerden Almanya'da yaşayan Türklere daha fazla yönelmesini, buradaki Türklerin kendilerini buraya ait hissetmelerini sağlamalarını istedi. Güler, "Siyasetçilerin buradaki Türklere, 'burası sizin memleketiniz. Belki de burada yaşayan üçüncü nesilsiniz. Şayet bir sorununuz varsa, sizin muhatabınız biziz' demesi gerekir" diye konuştu.

Türkiye Almanya Kültür Forumu'nun etkinliğinde söz alan Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı Bilimsel Direktörü Hacı Halil Uslucan ise yurtdışındaki beş milyon Türkiyelinin üç milyonunun Almanya'da yaşadığını hatırlattı. Uslucan Almanya'daki Türklerin bu nedenle Türkiye için büyük önem taşıdığını söyledi.

"İhbar edilme kaygısı var"

Türkiye Almanya Kültür Forumu Sözcüsü Osman Okkan ise seçimler öncesinde Almanya'daki Türkiyeliler arasında ortamın "sinik" olduğunu söyledi, birçok kişinin "ihbar edilebilecekleri kaygısını" taşıdığını belirtti.  

Almanya'da 1 milyon 400 bin Türk vatandaşı seçmen yaşıyor. Seçmenler Türkiye'deki seçimler için 19 Haziran'a kadar oy kullanabilecek.

KNA, dpa / HT, GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Almanya'daki Türkler kime oy verecek?  

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