 Almanya′daki kadınlar erkeklerle eşit olduklarını düşünmüyor | YAŞAM | DW | 31.03.2018
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YAŞAM

Almanya'daki kadınlar erkeklerle eşit olduklarını düşünmüyor

"Almanya'da erkek ve kadınlar eşit mi?" Almanya'daki kadınların sadece yüzde 32'si bu soruya "evet" yanıtını verdi. Ancak erkeklerin yüzde 57'si bu konuda kadınlarla aynı görüşte değil.

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Almanya'da kadın-erkek eşitliği olup olmadığına dair yapılan bir anket, kadınlarla erkekler arasında bu konuda görüş ayrılığı yaşandığını ortaya koydu.

Alman haber ajansı dpa tarafından uluslararası araştırma şirketi YouGov'a yaptırılan anket kapsamında Almanya'daki 2 bin 36 kişiyle görüşüldü.

21-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, kadınların günlük yaşamda maruz kaldığı cinsel tacize dikkat çekmeye çalışan Me Too (Ben de) kampanyasının dünya geneline yayılmasının üzerinden altı ay geçmesi vesilesiyle yapıldı.

Ankete katılanlara "Almanya'da erkek ve kadınlar eşit mi?" sorusu yöneltildi. Kadınların sadece yüzde 32'si bu soruyu "evet" ya da "genellikle evet" diye yanıtladı. Bu oran erkek katılımcılarda ise yüzde 57 oldu.

Kadınların yüzde 63'ü aynı soruya "hayır" ya da "genellikle hayır" cevabını verirken, bu doğrultuda görüş bildiren erkeklerin oranı ise yüzde 39'da kaldı.

Ankete katılanların verdiği cevaplara topluca bakıldığında ise Almanya'daki kadın ve erkeklerin eşit veya genellikle eşit olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 44 çıktı. Aksi yönde görüş sahibi olanların oranı ise yüzde 51 oldu.

ABD'li aktivist Tarana Burke tarafından 2006 yılında başlatılan Me Too hareketi, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a yönelik cinsel taciz iddialarının ortaya atıldığı Ekim 2017 tarihinden itibaren ivme kazanarak dünya geneline yayılmıştı. Kampanya kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki kadın ve erkekler kendi başlarından geçen ve belki de hayatları boyunca en yakınlarına bile anlatamadıkları cinsel taciz ve tecavüz hikayelerini "MeToo" etiketiyle sosyal medyada paylaşıyor.
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DW,dpa/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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