Almanya'da yeni kuşak cihatçı tehlikesi: Geri dönen çocuklar

Almanya hükümeti, Irak, Suriye gibi "cihat" bölgelerine giden radikal İslamcıların çocuklarından 100'den fazlasının Almanya'ya geri döneceğinden yola çıkıyor. Federal İçişleri Bakanlığı, Yeşiller Partisi Milletvekili Irene Mihaliç’in soru önergesine verdiği yanıtta geri dönmesi beklenen çocukların sayısına ilişkin somut bir rakam vermedi ancak "üç haneli düşük bir sayıdan" yola çıkıldığını "bunun büyük bir kısmının bebek ya da küçük çocuk" olduğunu bildirdi.

Bakanlık somut bir rakam verememesine, bu çocukların çoğunun Suriye ve Irak’ta dünyaya gelmiş olmasını gerekçe gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, kişisel veri güvenliği hakları nedeniyle ailesi ile seyahate çıkan 14 yaş altı çocukların kayıt altına alınmadığını da belirtildi.

Alman hükümetine eleştiri

Yeşiller Partisi Milletvekili Irene Mihaliç ise federal hükümeti, radikal İslamcıların ülkeye geri dönen çocukları hakkında çok az bilgi sahibi olmakla eleştirdi. Mihaliç "Federal hükümet IŞİD'e katılanların reşit olmayan 100'den fazla akrabasının savaş bölgelerinden Almanya'ya geri döneceğinden yola çıkıyor ama bunu somut bilgiler çıkarmak yerine belirsiz tahminlere dayandırıyor" diye konuştu.

Radikalleşmiş kişilerin bu düşüncelerinden vazgeçirilmesi ve önceden önlem alınmasının, Alman güvenlik politikalarının bir eksiği olduğunu vurgulayan eski polis Mihaliç, güvenlik politikalarına ilişkin genel bir tablo çıkarmak için hükümetin derhal ve düzenli olarak IŞİD üyelerinin aileleri ile iletişim içinde olması gerektiğini belirtti.

Alman iç istihbarat servisinden uyarı

Almanya’nın iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı da Ekim ayında bir uyarıda bulunmuş ve Almanya’ya geri dönen radikal İslamcıların çocuklarının yeni IŞİD militanları kuşağı olarak yetişebileceğini bildirmişti. Teşkilatın Başkanı Hans-Georg Maaßen "Cihatçıların çocuklarının radikal İslamcı ideoloji ile aşılanıp ve sosyalleşerek savaş bölgelerinden Almanya’ya geri dönmesini, bir tehlike olarak görüyoruz" açıklamasında bulunmuştu. 2016 yılında Almanya’da gerçekleşen 5 saldırıdan üçünün reşit olmayan gençler tarafından düzenlendiğini örnek veren Maaßen, "Almanya'da bu biçimde yeni bir cihatçı kuşak yetişebilir" uyarısında bulunmuştu.

Alman hükümetinin verilerine göre 2017 yılının Kasım ayına dek 960’dan fazla İslamcı, IŞİD ve diğer radikal İslamcı gruplara katılmak üzere Almanya'dan Suriye ve Irak'a gitti. Bunların yaklaşık üçte biri Almanya’ya geri döndü, yaklaşık 150’sinin ise savaş bölgelerinde öldüğüne dair izler var.

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Reuters/epd/BD/BÖ