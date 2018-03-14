Almanya′da yeni hükümet iş başında | ALMANYA | DW | 14.03.2018

Almanya 24 Eylül 2017'deki genel seçimlerden 171 gün sonra yeni hükümetine kavuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel öğle saatlerinde Meclis'te yemin ederek görevine resmen başladı. Merkel'in ardından hükümette yer alan 12 bakan yemin etti.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yetkilileri yemin töreninin ardından yaptıkları açıklamada, hükümet çalışmalarına bir an önce başlanacağını vurguladı. Yeni Ekonomi Bakanı Peter Altmeier, "Birçok insan bunu çok uzun süre bekledi" diye konuştu. SPD Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles ise "Uzun bir yoldu, birçok da dolambaç vardı" dedi.

Meclis'te oylama yapıldı

Yemin töreni öncesinde bu sabah Federal Meclis'te Merkel'in başbakanlığı oylandı. Gizli oylamaya katılan 702 milletvekilinden 688'inin oyu geçerli kabul edildi. Oylamada milletvekillerinin 364’ü Merkel’in başbakanlığını onaylarken 355 milletvekili karşı yönde oy kullandı. Merkel’in başbakan seçilebilmesi için 355 milletvekinin oyunu alması gerekiyordu. Koalisyonu oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) mecliste 399 milletvekili bulunuyor. Federal Meclis’teki toplam milletvekili sayısı ise 709.

Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, sonuçların belli olmasının ardından Almanya’nın yeni başbakanına görevinde "başarı ve güç" temennisinde bulundu. Başbakan Merkel oylamanın ardından Bellevue Sarayı’na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den görev belgesini aldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier yaptığı açıklamada, yeni hükümeti zor zamanların beklediğini söyleyerek, "halkın kaybedilen güveninin yeniden kazanılmasını" istedi. Hükümetin bunun için "yeni ve farklı" olduğunu kanıtlaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Steinmeier, bunun özellikle vatandaşlarla doğrudan görüşmelerde kanıtlanması gerektiğini ifade etti.

Siyasi tepkiler

Hristiyan Birlik partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Merkel’in başbakanlığının onaylanmasıyla ilgili olarak "Çok sevinçliyiz" dedi. Merkel’in bir önceki hükümet döneminde de meclisteki bütün milletvekillerinin oyunu almadığını belirten Kauder, "Kolay bir koalisyon olmadığının bilincindeyim" şeklinde sözlerini sürdürdü. SPD Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles ise "Beklediğimden daha fazla karşı oy geldi" diye konuştu.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner oylamanın ardından "Sayın Merkel’i seçmedim ve bu bir sır değil" derken Yeşiller Meclis Grubu'ndan Britta Haßelmann da Merkel'in Yeşiller grubundan destek almadığını söyledi. Haßelmann, "Merkel'i desteklemedik, çünkü büyük koalisyonun yeni bir baskısı söz konusu" dedi.

Sol Parti ise oylama sonucunun koalisyon içinde "parçalanma" yaşandığının göstergesi olduğu görüşünde. Parti eş başkanı Katja Kipping, "Başbakan olabilmek için gereken sınırı sadece dokuz milletvekili ile geçti. Bu pürüzlü bir başlangıç" dedi.

Sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) Genel Bakanı Jörg Meuthen oylama sonucuyla ilgili olarak, "Çok az bir farkla çoğunluğu aldılar" yorumunu yaptı.

24 Eylül'deki seçimlerin ardından yaklaşık altı ay boyunca hükümetsiz kalan Almanya'da, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) üzerinde uzlaştıkları koalisyon anlaşmasını 12 Mart Pazartesi günü Berlin'de imzalamıştı.

AFP,dpa,rtr, KNA/HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe