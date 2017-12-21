  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya'da terör davaları beş kat arttı

Almanya'da Federal Başsavcılık tarafından terör şüphesiyle açılan davaların sayısı 2017 yılında beş kat arttı. Açılan 1200 davanın büyük çoğunluğunda İslamcı terör şüphesi bulunuyor.

default

Almanya'da Federal Başsavcılık tarafından terör şüphesiyle açılan davaların sayısı 2017 yılında beş kat arttı. Karlsruhe'deki Federal Başsavcılık sözcüsü, 2017 yılında terör şüphesiyle 1.200 yeni dava açıldığını, bunlardan yaklaşık 1.000'inde İslamcı terör şüphesi bulunduğunu belirtti. 2016 yılında ise 200'ü radikal İslamcı terör şüphesiyle olmak üzere 250 dava açılmıştı.

Terör şüphesiyle açılan davaların sayısının artması nedeniyle, Federal Başsavcılık'ın davaları eyalet savcılıklarına sevkedildiği belirtiliyor. Federal Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, 2017 yılında 450 davanın eyaletlere sevkedildiği, bunlardan yüzde 98'inin terör şüphesiyle açılmış davalar olduğu ifade edildi.

Deutschland Verdächtiger Gegenstand im Weihnachtsmarkt in Potsdam (picture-alliance/dpa/J. Stähle)

Dosyalar eyaletlere sevkediliyor

Alman Hâkimler Birliği Başkanı Sven Rebehn, bu uygulama ile eyalet savcılıklarının üzerindeki yükün artacağı konusunda uyarıda bulundu. Rebehn, eyaletlerdeki savcılıklarda da terör şüphesiyle açılan davaların sayısının arttığını, örneğin terör kamplarında kaldığı, savaş bölgelerinden geri döndüğü veya terörizme maddi destek sağladığı iddia edilenler hakkındaki davalara baktıklarını ve üstüne Federal Başsavcılık'ın aktardığı davaların geldiğini belirtti.

Terör davalarının mutlak önceliği olduğunu vurgulayan Rebehn, eyaletlerde devletin korunmasından sorumlu olan birimlerin güçlendirilmesi için diğer alanlarda çalışan savcıların bu birimlere kaydırılması gerektiğini ifade etti. Rebehn, ancak eyalet savcılıklarında bu boşluğun doldurulmasının zor olduğunu dile getirdi.

Alman Hâkimler Birliği, Almanya'da yaklaşık 2 bin ek hâkim ve savcıya ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.

dpa, JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya Noel pazarı saldırısının yıldönümünü anıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel bundan bir yıl önce Berlin Breitscheidplatz’da düzenlenen terör saldırısında ölenlerin yakınlarıyla bir araya geldi. Merkel kurban yakınlarına daha fazla destek sözü verdi. (18.12.2017)  

Almanya'da IŞİD'e destek davası

Almanya'da IŞİD'e savaşçı topladıkları şüphesiyle yakalanan aralarında bir Türkiye vatandaşının da olduğu beş kişi, örgütü desteklemekle yargılanacak. (20.07.2017)  

Alman İçişleri Bakanı: Büyük bir terör saldırısı engellendi

Almanya’nın Schwerin kentinde terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu şüphesi ile bir Suriyeli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı de Maizére, Almanya’da büyük bir terör saldırısının engellendiğini söyledi. (31.10.2017)  

Benzer içerik

Symbolbild Mutmaßliches IS-Mitglied am Düsseldorfer Flughafen festgenommen

Almanya'da terör zanlısı yakalandı 21.12.2017

Almanya'nın Karlsruhe kentinde araçla terör saldırısı planladığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin kent meydanındaki buz pistine saldırmayı düşündüğü belirtildi.

Nach Explosionen an BVB-Bus

Borussia Dortmund saldırısında terör şüphesi 12.04.2017

Almanya'da Borussia Dortmund oyuncularını taşıyan otobüsü hedef alan patlama ile ilgili Federal Başsavcılık soruşturma başlattı. Savcılık, radikal İslamcılar üzerinde duruyor.

Frankreich Illkirch-Graffenstaden Bundeswehr Soldaten vom Jägerbataillon 291

Alman ordusunda terör soruşturması 02.05.2017

Alman ordusunda 'aşırı sağcı terörist' skandalı büyüyor. Federal Başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

FOTO-GALERİ

Nijerya Lagos futbol sahası

Yeşil teknoloji ürünü sekiz icat

Yeşil teknoloji öncüleri çevreyi koruyan, atıkları azaltan ve küresel ısınmayı sınırlayan yeniliklerle karşımızda. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +