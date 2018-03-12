 Almanya’da Türk kuruluşlarına saldırılar sürüyor | ALMANYA | DW | 13.03.2018
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ALMANYA

Almanya’da Türk kuruluşlarına saldırılar sürüyor

Almanya’da Türklere ait cami ve kuruluşlara yönelik saldırılar sürüyor. Polis, saldırıların Türkiye’nin Afrin’e yönelik askeri harekatı ile bağlantısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Deutschland Brandanschlag in Berliner Moschee (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

Hafta sonunda Berlin Koca Sinan Camii kundaklanmıştı

Almanya'nın çeşitli kentlerinde Türklere ait cami ve kuruluşlara hafta sonundan bu yana düzenlenen taşlı ve molotofkokteylli saldırılar sürüyor.

Hamburg'un Schanzenviertel semtindeki bir Türk restoranının Salı sabaha karşı camlarının kırıldığı bildirildi. Polis yetkilileri, maskeli iki kişinin geceyarısından kısa bir süre sonra restoranın sekiz camından beşini taş atarak kırdığını açıkladı. Bunun yanı sıra restoranın dış cephesine boya atıldığı belirtildi. Polisin verdiği bilgilere göre, olay yerinde yapılan incelemelerde Türkiye'nin Afrin’e yönelik askeri operasyonu ile bağlantısı olabilecek sloganların sprey boya ile yazıldığı tespit edildi.

Saldırı sırasında restoranda müşterilerin bulunduğunu belirten polis yetkileri, olayda yaralanan olmadığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Köln Eyüp Sultan Camii'nin duvarı kirletildi

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Kalk Eyüp Sultan Camisi'nin duvarına Afrin ile bağlantılı sloganlar yazıldı. Polis sözcüsü, saldırının siyasi boyutunun bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan fotoğraflarda, caminin duvarına Almanca olarak "Her yer Afrin” (Afrin ist überall) ve "YPG” yazıldığı görüldü.

AA’nın haberine göre, başkent Berlin'de de "Türkiyem” adlı restorana Salı sabaha karşı taşlı saldırı düzenlendi. Restoranın camlarının kırıldığı saldırıda, yaralanan olmadı. AA’ya konuşan restoran sahibi Halil Kaya, yerel saatle 01.10'da üç kişinin dükkânın önüne gelerek beş-altı taş attığını, saldırı sırasında içeride müşterilerin olduğunu ifade etti.

Hannover yakınlarında iki dükkâna saldırı girişimi

Aşağı Saksonya eyaletinde Hannover'e bağlı Garbsen kasabasında da Türkler tarafından işletilen bir gazete bayii ile cep telefonu satan bir dükkâna Salı sabaha karşı saldırı girişiminde bulunuldu. Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, iki dükkâna da molotof kokteyli atıldı. Polis, koyu renk giyinmiş dört kişi  tarafından önce dükkânların camlarının kırılmaya çalışıldığını belirtti. Ancak  kırılmaya karşı güvenli olması nedeniyle camların kırılmaması üzerine, söz konusu kişilerin dükkânlara molotof kokteyli attığı aktarıldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinden önce görgü tanıkları tarafından alevlerin söndürüldüğü ifade edildi.

Olay yerinin yakınlarında el yazısıyla yazılmış "G.L. Afrin” yazılı bir notun bulunduğunu kaydeden polis yetkilileri, "G. L.” harflerinin ne anlama geldiğinin henüz bilinmediğini dile getirdi. 

Polisin, Afrin hareketı nedeniyle Almanya çapında Kürtlere yönelik 13 Mart'ta "radikal eylemlerde” bulunma çağrısı ile saldırı girişimi arasında bağlantı bulunabileceği ihtimali üzerinde durduğu belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aşağı Saksonya eyaletinin Celle kentinde ise Alman ordusuna ait bir danışma merkezi ile Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından taş atıldığı bildirildi. Polis yetkilileri, Salı sabaha karşı meydana gelen olayda, binanın duvarına İngilizce olarak “Afrin için savaş” (fight4Afrin) yazıldığını açıkladı.

DW,AFP,dpa,epd/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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