 Almanya′da son bir yılın en yüksek enflasyonu | ALMANYA | DW | 30.05.2018

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ALMANYA

Almanya'da son bir yılın en yüksek enflasyonu

Almanya, Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyon hedefinin üzerine çıktı. Tüketici fiyatlarındaki artışla, Mayıs ayında enflasyon oranı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Deutschland Inflation (Picture-Alliance/dpa/J. Büttner)

Almanya'da enflasyon oranı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Benzin, gıda ve seyahat fiyatlarındaki artışlar nedeniyle Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına oranla enflasyon ortalama yüzde 2,2 oranında yükseldi. Bu orana en son 2017 yılı Şubat ayında ulaşılmıştı.

Federal İstatistik Dairesi’nin Çarşamba günü açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Nisan ile Mayıs ayları arasında yüzde 0,5 oranında artış gösterdi.

Ekonomistler, Mart ve Nisan aylarında yüzde 1,6 oranındaki fiyat artışını baz alarak, Mayıs ayında bu oranın yüzde 2,1 olacağını tahmin etmişti. Ancak Mayıs ayı itibariyle yüzde 2,1'i gören bu oranla Almanya, Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2 oranındaki enflasyon hedefinin üzerine çıkmış oldu.

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi genelindeki fiyat istikrarını sağlayabilmek için yüzde 2'ye yakın ancak bu oranın hemen altında bir enflasyon hedefi belirlemişti.

En fazla fiyat artışı enerjide

Mayıs ayında en fazla fiyat artışı enerjide oldu. Geçen yıla kıyasla bu yıl mazot ve akaryakıt fiyatlarında, düşüş yaşanan bir aralık olmadı ve enerji fiyatları yaklaşık yüzde 5,2 yükseldi. Gıda ürünlerinde bu artışın yüzde 3,5 olduğu belirtildi.

Almanya’da Mayıs ayında ulaşılan yüksek enflasyon oranında, Paskalya ve Pantkot Yortusu’nun geçen yıla oranla daha erken tarihlere gelmesinin etkili olduğu belirtiliyor. Nisan ayı enflasyon oranının daha düşük olmasının gerekçeleri arasında geçen yıl olduğu gibi Paskalya dönemindeki tüketici fiyatlarının yansımamış olması gösteriliyor.

DW,dpa/GA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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