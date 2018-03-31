Almanya'da savcılık Puigdemont'un iadesini istedi

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde Başsavcılığın Almanya'da gözaltına alınan Katalonya özerk yönetiminin eski başkanı Carles Puigdemont'un İspanya'ya iadesi için Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne başvurduğu bildirildi. Savcılık bu süre içinde de Puigdemont'un tutuklu kalmasını talep etti.

İspanya'da yargı, Puigdemont'u isyan başlatmakla suçluyor. Puigdemont ise İspanya Yüksek Mahkemesi'nde başvurarak hakkındaki "isyan" ve "kamu gelirlerini kötüye kullandığı suçlamalarına" itiraz etmişti. Puigdemont, Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığı için 1 Ekim'de yapılan referandumda şiddet olayları meydana gelmediği için "isyan" ile suçlanamayacağını savunuyor.

25 Mart'ta gözaltına alında

Carles Puigdemont İspanya tarafından çıkartılan yakalama emri doğrultusunda 25 Mart'ta Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde gözaltına alınmıştı.

İspanyol yargısının referandumu yasaklamasından ve Katalonya parlamentosunun bağımsızlık kararı almasından sonra Madrid yönetimi, yerel hükümeti azlederek Katalonya'yı merkezi hükümete bağlamıştı. Aralık ayındaki yerel seçimlerde ayrılıkçı partiler yeniden çoğunluğu kazanmıştı.

Almanya'da savcılığın Puigdemont'un iade amacıyla tutuklanmasına için yaptığı başvuru Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından yakında karara bağlanması bekleniyor.

DW, dpa/AG, HS

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