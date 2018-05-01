Almanya'da mülteci yurduna polis baskını

Almanya'nın Ellwangen kentindeki mülteci yurdunda Çarşamba gece saatlerinden itibaren hareketli saatler yaşandı. Hakkında sınır dışı kararı bulunan Togolu bir sığınmacının İtalya'ya gönderilme kararına direnmesi ve mülteci yurdundaki diğer sığınmacıların da şiddet kullanarak Togolu sığınmacının polise teslim edilmesini engellemesi üzerine yurda polis baskını düzenlendi.

Polis, 23 yaşındaki sığınmacının gözaltına alındığını açıkladı. Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ellwangen kentindeki operasyona yüzlerce polis ve özel tim katıldı.

Togolu sığınmacının gözaltına alınması amacıyla yurda gece yarısı giden polislere sığınmacıların karşı koyması üzerine polis "durumun çok tehlikeli" olduğu gerekçesiyle yurttan ayrılmıştı. 150-200 kadar sığınmacının polis aracının etrafını çevirdiği ve polisleri sıkıştırdığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Misafirlik hakkının ayaklar altına alınamayacağının kendisi için çok açık" olduğunu söyledi. Seehofer, siyasi olarak Baden-Württember polisi ve güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerin arkasında olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı, bu tür öfke doğuran ayaklanmaların hukuki olarak "tüm sertlikle" kovuşturulması gerektiğini belirtti.

Alman Polis Sendikası ise saldırganların sınır dışı edilmesini istedi. Sendika Başkanı Rainer Wendt, "Ellwangen'de polislere saldıran mültecilerin derhal sınır dışı edilmesi gerekiyor" dedi.

dpa,DW/BÖ,GY

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