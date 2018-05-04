Almanya'da mülteci yurduna baskın tartışılıyor

Almanya'da Ellwangen kentindeki mülteci yurdunda Togolu bir mülteci adayının geri gönderilmesi kararı alınmasının ardından yurtta çıkan olaylara polisin müdahalesi tartışılıyor. Polisin diğer mültecilerin Togolu mültecinin geri gönderilmesine karşı ayaklanmış ve yurtta şiddet olayları yaşanmıştı. Bu olaydan üç gün sonra yurda baskın düzenleyen polis 27 mülteciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan mülteciler arasında polise karşı koyanların da olduğu bildirildi.

İltica yasası ile ilgili düzenlemeleri tartışmaya açan olayla ilgili Ellwangen kentinin bulunduğu Baden-Württemberg eyaletinin İçişleri Bakanı Thomas Strobl, mültecilerin geldikleri ülkelerde yanlış anlaşılmalara yol açılmaması için sınır dışı uygulamasının daha sert ve sonuç verici olması gerektiğini söyledi. Bazı eyaletlerin sınır dışı etme konusunda kararlı davranmadığını belirten Strobl, bütün eyaletlerden yasalara uyulmasını beklediklerini ifade etti. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de bu gibi direnişlere taviz vermeden ve yasaların gereğini yerine getirecek şekilde tepki gösterilmesini istemişti.

Mültecilere yardım kuruluşları ise polis müdahalesini eleştirerek Perşembe günkü operasyonun orantısız olduğunu savundu. Mülteci Dostları grubundan rahip Rainer Wendt, "sınır dışı edilmesi kararlaştırılan Togolunun ağır suç işlemediğini ve ortadan kaybolmadığı için polis tarafından yurtta bulunabildiğini" söyledi. Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt bir gazeteye yaptığı açıklamada "suç işlediği kanıtlananların tutuklanmaları ve özgürlüğe kendi ülkelerine vardıktan sonra kavuşmaları gerektiğini" belirtti.

Alman Polis Sendikası'nın Başkan Yardımcısı Jörg Radek ise İçişleri Bakanlığı'nın mülteciler ve geri gönderme işlemleri için planladığı merkezlerin "mülteciler arasındaki örgütlenmelere zemin hazırladığını" söyledi.

Ellwangen mülteci yurdunda kalan 490 yabancının 292'si polis kontrolünden geçirildi. Operasyon sırasında 26 mülteci adayının polisten kaçmaya çalıştığı, 11 mültecinin de pencereden atladığı açılandı. Operasyon sırasında 12 kişi hafif şekilde yaralandı. Birçok mültecinin üzerinden uyuşturucu madde ve sosyal yardım olarak ödenen meblağdan fazla para çıktığı açıklandı. Yurttaki bazı mülteciler hakkında soruşturma başlatıldı.

DW, dpa/AG, HS

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