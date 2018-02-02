 Almanya’da koalisyon görüşmelerinde son dönemeç | ALMANYA | DW | 03.02.2018
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ALMANYA

Almanya’da koalisyon görüşmelerinde son dönemeç

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında 26 Ocak’ta başlayan koalisyon görüşmelerinde son dönemeçe girildi.

Deutschland Koalitionsverhandlungen von Union und SPD (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

24 Eylül’deki seçimler sonrasında halen yeni hükümetin kurulamadığı Almanya'da, büyük koalisyon olarak adlandırılan koalisyon hükümetinin kurulması için bir haftadan uzun bir süredir süren görüşmeler bugün de devam edecek.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) temsilcilerinin bugün yapacağı toplantıda ikamet, kira hukuku ve iş hukuku konularının ele alınması bekleniyor. Bugünkü toplantıda ayrıca sağlık reformu konusunda üzerinde henüz anlaşılamayan noktalar da ele alınacak.

Cuma günkü oturumda ilk önce koalisyon görüşmelerinde görevli 91 temsilci, henüz uzlaşı sağlanamayan konular konusunda tavsiyelerini belirtti.

Ardından taraflar ailenin desteklenmesi, eğitim ve kira hukuku konularını ele aldı. Buna göre çocuk başına ailelere ödenen devlet yardımı aylık olarak 25 euro artırılırken, yüksek meblağlı tadilatlar nedeniyle kiracıların evlerinden çıkmaya zorlanmaları daha ağır koşullara bağlanacak.

Eğitim konusunda da partiler anayasayı değiştirerek federal hükümetin okullara maddi yardım yapabilmesinin önünü açmayı hedefliyor. Şu anda devlet yardımı sadece finansal olarak zor durumda olan belediyelere yapılabiliyor. Ayrıca tam gün süren okulların sayısının genişletilebilmesi için hükümet iki milyar euro ayırmayı planlıyor.

Mülteci sayısı konusunda "üst sınırtartışması

Almanya'da Bayern eyaletinin CSU'lu İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Cuma akşamı yaptığı açıklamada Almanya'ya senelik mülteci kabul etme konusunda bir "üst sınır”da anlaştıklarını iddia etti. Herrmann, Almanya'nın senelik 180 bin ile 220 bin arasında mülteci kabul etmesinin ve 220 bin rakamının bir üst sınır olmasının SPD ve CDU tarafından sözlü olarak teyit edildiğini söyledi. Ancak SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, partisinin bir "üst sınır” kavramını kabul etmediğini ve insanların sığınma haklarının sınırlandırılamayacağını söyledi.

Şu ana kadar koalisyon görüşmelerinde geçici koruma statüsüne sahip sığınmacıların aile birleşimlerinin sağlanması gibi taraflar arasında uzun tartışmalar sonucunda alınan kararlarda uzlaşma sağlanmış olsa da henüz ortaklık sağlanamayan konular da bulunuyor.

Taraflar, koalisyon görüşmelerine başlarken müzakereleri 4 Şubat Pazar günü bitirmeyi hedeflediklerini açıklamışlardı. Ancak bu tarihi takip eden iki gün "tampon gün” olarak belirtilmişti ve görüşmelerde uzun süren müzakereler nedeniyle bu günlerin kullanılabileceği belirtiliyor.

Koalisyon görüşmeleri tamamlandıktan sonra SPD üyeleri koalisyon anlaşma taslağını oylayacak ve ancak üyeler onay verdikten sonra CDU/CSU ile SPD arasında koalisyon hükümeti kurulabilecek. SPD üyelerinin taslağa onay vermesi halinde Almanya'da yeni hükümetin Nisan ayına kadar kurulabileceği tahmin ediliyor.

DW, dpa, rtr/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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