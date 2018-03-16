 Almanya′da İslam tartışması sürüyor | ALMANYA | DW | 11.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya'da İslam tartışması sürüyor

Muhafazakâr Alman politikacı Alexander Dobrindt, İslam'ın Almanya'yı kültürel olarak şekillendiremeyeceğini söyledi.

Alexander Dobrindt

Alexander Dobrindt

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir" söylemiyle başlayan tartışma sürüyor. Seehofer'in açıklamasına destek veren CSU Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt, "İslam Almanya’yı hiçbir zaman kültürel açıdan şekillendirmedi ve bu olmamalı da" diye konuştu.

Funke Medya Grubu’na açıklama yapan Dobrindt, İslam’ın Almanya'da kültürel kökleri bulunmadığını ve İslam'ın Şeriat kanunlarıyla Almanya'daki Hristiyan-Yahudi mirası arasında ortak bir nokta bulunmadığını vurguladı.

Dobrindt, "tolerans, başka insanları sevme ve özgürlük gibi toplumsal değerlerin de İslam dünyasında pek karşılığı bulunmadığını" belirterek bu değerlerin birçok kişinin Almanya'da yaşamayı seçmesinin sebebi olduğuna dikkat çekti.

"Bu dışlayıcı sözler gençleri etkiliyor"

Siyasiler arasında süren "İslam Almanya'ya ait değildir" tartışmasına Duisburg-Essen Üniversitesi bünyesindeki Türkiye Çalışmaları ve Entegrasyon Araştırmaları Merkezi'nin yöneticisi Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan da katıldı.

Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan

Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan

Uslucan, siyasilerin bu konudaki dışlayıcı üslubunun özellikle de göçmen kökenli gençler üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekti.

Uyum ve göç konuları üzerine çalışmalar yapan Uslucan, bir yandan gençlerin topluma uyum göstermesi beklenirken bir yandan da bu tür açıklamalarla dışlandıklarını belirtti. Uslucan, "Bu psikolojik açıdan son derece absürt" diye konuştu.

Almanya'daki İslam tartışması İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir. Almanya Hristiyanlık kültürü ile yoğrulmuştur" demesiyle başlamıştı. Seehofer'in açıklamasına tepki gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel ise ülkede 4 milyona yakın Müslüman yaşadığına dikkat çekerek "Bu Müslümanlar Almanya'ya ait, onlarla birlikte dinleri de Almanya'ya ait ve İslam da ait” demişti.

DW,epd/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türk kökenli politikacı çocuklara başörtüye karşı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirilmesi planları tartışılıyor. DW Türkçe'ye konuşan Eyalet Uyum Müsteşarı Serap Güler, yasak planlarının gerekçesini anlattı. (11.04.2018)  

Alman Bakan: Radikal İslam'a Almanya'da yer yok

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, "İslam Almanya'ya ait değildir" diyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in şeklindeki sözlerine karşılık "Radikal İslam, Almanya'ya ait değildir" dedi. (03.04.2018)  

Seehofer'den Merkel'e "İslam" tepkisi

Almanya'da hükümet ortakları arasında İslam tartışması sürüyor. "İslam Almanya’ya ait değil" diyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel’in kendisini bu yüzden eleştirmesine kızgın olduğunu ifade etti. (23.03.2018)  

Merkel'den İçişleri Bakanına tepki: İslam Almanya’ya aittir

Yeni İçişleri Bakanı Seehofer’in “İslam Almanya’ya ait değildir” şeklindeki sözlerine Başbakan Merkel ve siyasi partilerden sert tepki geldi. Aşırı sağcı AfD ise Seehofer'i kendilerini taklit etmekle suçladı. (16.03.2018)  

Benzer içerik

CSU Horst Seehofer

Seehofer: İslam Almanya'ya ait değildir 16.03.2018

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, İslam'ın değil Müslümanların Almanya'ya ait olduklarını söyledi. "İslam Almanya'ya aittir" söylemi eski cumhurbaşkanı Christian Wullf'la Almanya'nın gündemine gelmişti.

Gerd Müller

Alman Bakan: Radikal İslam'a Almanya'da yer yok 03.04.2018

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, "İslam Almanya'ya ait değildir" diyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in şeklindeki sözlerine karşılık "Radikal İslam, Almanya'ya ait değildir" dedi.

Berlin Bundestag Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble

Koalisyon ortakları arasında "İslam" tartışması 31.03.2018

İçişleri Bakanı Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir" sözleriyle koalisyon ortakları CDU ve CSU arasında başlayan tartışma sürüyor. CSU'lu Dobrindt, partisinin bu konudaki görüşünü değiştirmeyeceğine işaret etti.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Uyum Müsteşarı Serap Güler

Türk kökenli politikacı çocuklara başörtüye karşı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirilmesi planları tartışılıyor. DW Türkçe'ye konuşan Eyalet Uyum Müsteşarı Serap Güler, yasak planlarının gerekçesini anlattı. 

FOTO-GALERİ

default

Doğanın ağır sıkletleri

Dünyanın dört bir yanında kimisi en büyük, kimisi en ağır, kimisi en uzun değişik hayvan türleri var. Listede yer alanların birkaçı sizi şaşırtabilir. 