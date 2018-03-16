 Almanya’da İslam tartışması sürüyor | ALMANYA | DW | 21.03.2018
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ALMANYA

Almanya’da İslam tartışması sürüyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in "İslam Almanya’ya ait değildir" sözlerine Başbakan Angela Merkel'den, muhalefetteki partilerden ve göçmen kuruluşlarından eleştiri geldi.

Deutschland Tag der offenen Moschee (picture-alliance/dpa/R. Wittek)

Almanya'nın Mannheim kentindeki Yavuz Sultan Selim Camii

Almanya'da İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in “İslam Almanya’ya ait değildir” sözleriyle başlayan tartışma sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün federal mecliste yeni hükümetin politikalarını açıklamak amacıyla yaptığı konuşmada bu açıklamaya değindi. Merkel "Ülkemizin tarihi şekillenişinin Hrıstiyan ve Musevi olduğu şüphesizdir. Ancak bu ne kadar doğruysa, ülkemizde yaşayan 4,5 milyon Müslümanla onların dini olan İslam'ın da bu sırada Almanya'nın bir parçası haline geldiği bir o kadar doğrudur" dedi.

Seehofer'in partisi Hrıstiyan Sosyal Birlik'in (CSU) meclis grup başkanı Alexander Dobrindt ise aynı açıklamayı tekrarladı. Almanya'ya gelenlere "nereye uyum sağlamaları gerektiğinin” de söylenmesi gerektiğini belirten Dobrindt, Almanya’daki insanların büyük çoğunluğunun Almanya’nın Hrıstiyan bir ülke olarak kalmasını istediklerini kaydetti. Dobrindt "O yüzden diyoruz ki İslam Almanya’ya ait değildir" dedi.

Horst Seehofer - Innenminister - Islam und Deutschland (Imago/Sven Simon/F. Hoermann)

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer

Seehofer'e "toplumu bölme" suçlaması

Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner ise Seehofer'in açıklamasını eleştirdi. CSU'nun kendisine karşı canavarlar yaratmak ve dinleri birbirlerine karşı kullanmak yerine daha yararlı başka işlerle uğraşması gerektiğini söyleyen Lindner, asıl meselenin anayasa temelinde cumhuriyetçi değerleri yaşatmak olduğunu ifade etti. Yeşiller Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter de, Seehofer'in yaptığı açıklamalarla toplumu böldüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı’nın açıklamasına göçmen derneklerinden de tepki var. Alman Paritetik Refah Kurumu adlı çatı kuruluşuna bağlı göçmen dernekleri, Seehofer’e hitaben bir açık mektup kaleme aldı. Almanya genelinde son günlerde 26 camiye saldırı olduğuna dikkat çeken Göçmenler Forumu, yapılan açıklamaları "düşüncesiz ve olağanüstü derecede çetrefil" olarak tanımladı.

"İçişleri Bakanı toplumsal birliktelik ve uyumdan sorumlu görev alanını yönetiyor" diyen Göçmenler Forumu, mektupta "Buradan birleştirici sözler sarf etmeyi gerektiren özel bir sorumluluk doğuyor" ifadelerine yer verdi. Almanya’nın Hrıstiyan ve Musevi bir şekillenmeye sahip olduğunu kimsenin tartışmadığını kaydeden kuruluş, son yıllarda birçok kültürün "ülkenin çeşitliliğine katkı sağladığını" ifade etti.

“Eğer toplumumuzun bu çeşitliliği bir güçlülük olarak kavranır ve tanıtılırsa bundan memnuniyet duyarız” diyen Göçmenler Forumu halkın bir bölümünü "biz" olarak öne çıkarmanın buna hizmet etmeyeceğini belirtti.

dpa, AFP, Reuters / EC, GY

©Deutsche Welle Türkçe

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