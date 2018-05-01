 Almanya′da IŞİD şüphelisine gözaltı | ALMANYA | DW | 03.05.2018
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ALMANYA

Almanya'da IŞİD şüphelisine gözaltı

Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Tübingen'de IŞİD üyesi olduğundan şüphelenilen 25 yaşındaki Faysal A.H. gözaltına alındı. Şüphelinin 2014'te Suriye'den Almanya'ya geldiği kaydedildi.

Polizei Symbolbild (picture alliance/dpa/P. Seeger)

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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Tübingen kentinde IŞİD üyesi olduğu iddia edilen Faysal A.H. gözaltına alındı.

Karlsruhe Başsavcılığı'nın Perşembe günü aktardığı bilgilere göre, 25 yaşındaki Suriyeli uyruklu şüpheli hakkında yakalama kararı Çarşamba günü verildi.

A.H., 2013 yılında silahlı bir gruba katılmak ve Suriye rejim güçlerine karşı savaşmakla suçlanıyor. Zanlının dahil olduğu grubun birkaç ay sonra IŞİD'e katıldığı belirtiliyor.

2014 yılında, Suriye güvenlik makamlarıyla işbirliği yaptığından şüphelenilen A.H.'nin IŞİD'liler tarafından tutuklandığı ve işkenceye maruz kaldığı öne sürülüyor. Zanlının sonradan bir "ıslah" kampına getirildiği ve burada IŞİD'e bağlılık yemini ettiği belirtiliyor.

Bunun ardından Tabka kentinde IŞİD için casusluk faaliyetlerinde bulunduğu kaydedilen A.H.'nin 2014 yılı sonunda da Suriye'yi terk ederek Almanya'ya geldiği belirtiliyor.

dpa,AFP/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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