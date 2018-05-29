 Almanya′da hızlı trende bıçaklı saldırı | ALMANYA | DW | 30.05.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya'da hızlı trende bıçaklı saldırı

Almanya'nın Flensburg kentine giden bir hızlı trende bıçaklı saldırı düzenlendi. Bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Deutschland Flensburg Bahnhof nach Messerangriff in Zug (picture-alliance/nordpresse mediendienst/S. Iwersen)

Almanya'nın kuzeyinde, Schleswig-Holstein eyaletindeki Flensburg kentine seyahat eden bir hızlı trende bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere iki kişi de yaralandı.

Federal Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada olayın trenin Flensburg garına girmesinin ardından yaşandığı belirtildi. Akşam saatlerinde bıçaklı bir kişinin vagonda bir kişiye saldırdığı kaydedildi.

Flensburg garı olayın ardından kapatıldı

Flensburg garı olayın ardından kapatıldı

Bild gazetesinin haberine göre, saldırgan daha sonra da Flensburg garında trene binen iki polis memuruna saldırdı. Polislerden birinin yaralandığı diğer polis memurunun da saldırgana ateş açtığı belirtildi.

Henüz saldırının neden düzenlendiği bilinmiyor. Flensburg tren garı ve etrafındaki caddeler olayın ardından trafiğe kapatıldı. 

DW,AFP/ GA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Heiko Maas

Maas: Solingen değerlerimize bir saldırıydı 29.05.2018

Solingen'deki ırkçı saldırının 25. yılı nedeniyle açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı düşmanlığı ile mücadele çağrısı yaptı. Maas, "Feci olay, değerlerimize bir saldırı olarak kalacaktır" dedi.

25 Jahre nach Solinger Brandanschlag

Almanya Solingen'den ders aldı mı? 29.05.2018

Solingen'de tam 25 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırının kurbanları bugün düzenlenen törenlerle anılıyor. DW Türkçe'ye konuşan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Almanya'da ırkçılığın hâlâ bir sorun olduğu görüşünde.

Deutschland Anschlag auf Haus in Solingen 1993

Yabancı düşmanlığının zirvesi: Solingen 28.05.2018

1993 yılında Solingen'de aşırı sağcılar tarafından yapılan kundaklamada 5 Türk hayatını kaybetmişti. Yabancı düşmanlığının doruğa ulaştığı o yıllarda siyasi açıdan da tartışmalı adımlar atıldı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Jahrestag 25 Jahre Solinger Brandanschlag | Mevlüde Genc, Angehörige von Opfern (picture-alliance/dpa/O. Berg)

Yorum: Aydınlık bir dünyanın karanlığı

Jens Thurau, 5 Türk’ün can verdiği Solingen faciasının 25’inci yıldönümü vesilesiyle kaleme aldığı yorumda, Mevlüde Genç'in konuşmasıya yeni ufuklar açtığını belirtiyor. 

FOTO-GALERİ

default

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı için altı aday yarışıyor. Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya.  