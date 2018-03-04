 Almanya′da hükümet kuruluyor: SPD büyük koalisyona ″evet″ dedi | ALMANYA | DW | 04.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya'da hükümet kuruluyor: SPD büyük koalisyona "evet" dedi

Almanya'da genel seçimlerden yaklaşık beş ay sonra hükümetin kurulmasının önündeki son engel de kalktı. Sosyal Demokrat Parti üyeleri, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile büyük koalisyon kurulmasına onay verdi.

Deutschland Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums (Reuters/H. Hanschke)

Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki yeni hükümet yakın bir tarihte kurulabilecek. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin'de düzenlediği basın toplantısında koalisyon anlaşmasına ilişkin oylamaya katılan parti üyelerinin çoğunluğunun "evet" oyu kullandığını kamuoyuna duyurdu. 

SPD'den verilen bilgilere göre, oylamada toplam 378 bin 437 oy kullanıldı. Katılım oranının yüzde 78,39 olduğunu söyleyen SPD Milletvekili Dietmar Nietan, "evet" oyu kullananların sayısının 239 bin 604, "hayır" oyu kullananların sayısının ise 123 bin 329 olduğunu açıkladı. Bu veriler doğrultusunda "evet" oyu kullananların oranının yüzde 66,02 olduğu bildirildi. 

SPD’nin genel başkanlığını vekaleten yürüten Olaf Scholz sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, „Artık kesin sonuçlar elimizde. SPD gelecek federal hükümette yer alacak“ dedi. 

SPD üyelerinin koalisyon anlaşmasına onay vermesiyle birlikte Merkel'in 14 Mart'ta dördüncü kez başbakan seçilmesi bekleniyor. 

Oylama iki hafta sürdü

Sosyal Demokrat partili 463 bin üye iki hafta boyunca mektupla kendilerine yöneltilen "Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile Şubat ayında üzerinde uzlaşılan koalisyon anlaşması uygulansın mı?"  sorusuna "evet" veya "hayır" seçeneğiyle yanıt verdi.

Cumartesi gece yarısına kadar partinin Leipzig'deki merkezinde toplanan pusulalar daha sonra Berlin'e getirilerek, gece boyunca sayıldı.

Koalisyon anlaşmasının kabul edilebilmesi için parti üyelerinin yarısından fazlasının parti içi oylamada anlaşamaya "evet" demesi gerekiyordu. Parti yönetimi oylamanın 1,5 milyon euroya mal olduğunu açıkladı. 

Sosyal Demokrat Parti'nin oyları 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerde yüzde 20,5'e gerileyince parti muhalefette yer alacağını açıklamıştı.  

Ancak Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller ile koalisyon kurma girişimi başarısız olunca Hristiyan Birlik partileri olası bir azınlık hükümeti veya erken seçim olasılığından önce Sosyal Demokrat Parti ile yeniden koalisyona gitmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

21 Ocak'ta Bonn'da düzenlenen olağanüstü parti kurultayında SPD'li delegeler, Hristiyan Birlik partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanmasına onay vermişti. Oylamada 642 delegeden 362'si "Evet" oyu kullanmıştı.

Almanya'da 2013 yılından bu yana "büyük koalisyon" olarak adlandırılan "CDU/CSU-SPD" hükümeti iktidarda.

dpa,DW/MK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da gözler SPD'nin kararında

Almanya'da yeni bir büyük koalisyonun kurulması SPD üyelerine bağlı. Cuma günü sona eren parti içi oylamanın sonuçları bugün açıklanacak. "Evet" ve "Hayır" durumlarında Almanya'yı nelerin beklediğine bir bakış. (04.03.2018)  

Anket: Sosyal Demokratlar hükümette yer almaya uygun değil

Almanya'da Sosyal Demokratlar koalisyon anlaşmasıyla ilgili son sözünü Pazar günü söyleyecek. Yeni açıklanan bir ankete göre ise Almanların yüzde 60'ı SPD'nin hükümette yer almaya uygun olmadığı görüşünde. (02.03.2018)  

Merkel'le devam mı, tamam mı?

Almanya’da büyük koalisyon için yeşil ışık yakılacak mı? Yoksa Sosyal Demokratların tabanı, "hayır" diyerek Almanya’yı derin bir siyasi krize mi sürükleyecek? Bu sorular bugün cevap bulacak. (03.03.2018)  

Benzer içerik

Berlin PK Merkel Seeehofer Nahles

YORUM: Şimdi işe koyulma zamanı! 04.03.2018

Başbakan Merkel, nihayet hükümeti kurabilecek. DW Baş Editörü Ines Pohl'e göre, bu Merkel'in sonuncu ve en zor görev dönemi olacak. Pohl, verilen mücadelenin bir uyarı niteliğinde olduğu görüşünde.

Symbolbild Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums

Büyük koalisyona destek ve eleştiri bir arada 04.03.2018

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyelerinin yüzde 66,02'si Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile koalisyon hükümeti kurmaya onay verdi. Çıkan sonuç genel itibariyle olumlu karşılanırken, muhalefet eleştirel yaklaştı.

Deutschland SPD im Abwärtstrend

Anket: Sosyal Demokratlar hükümette yer almaya uygun değil 02.03.2018

Almanya'da Sosyal Demokratlar koalisyon anlaşmasıyla ilgili son sözünü Pazar günü söyleyecek. Yeni açıklanan bir ankete göre ise Almanların yüzde 60'ı SPD'nin hükümette yer almaya uygun olmadığı görüşünde.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Autor Dogan Akhanli in Köln (picture-alliance/ Citypress 24)

Akhanlı: Türkiye'de devlet-vatandaş ilişkisi korkuya dayalı

Türkiye'nin talebiyle İspanya'da gözaltına alınan, sonra serbest bırakılan yazar Doğan Akhanlı "Granada’da Tutuklanma: Türkiye faşizme doğru mu gidiyor?" adlı son kitabına ilişkin DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. 

FOTO-GALERİ

Filmstill Citizen Kane, Protagonist Charles Kane (gespielt von Orson Welles) am Rednerpult.

En İyi Film dalında Oscar alamayan 10 kült film

"Citizen Kane"(Yurttaş Kane), "Pulp Fiction"(Ucuz Roman) ve "Psycho"(Sapık) filmleri günümüzde tartışmasız olarak klasikler arasında sayılıyor. Ancak onlar gibi daha birçok kült film En İyi Film dalında Oscar alamamıştı. 