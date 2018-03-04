Almanya′da hükümet kuruluyor: SPD büyük koalisyona ″evet″ dedi | ALMANYA | DW | 04.03.2018

Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki yeni hükümet yakın bir tarihte kurulabilecek. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin'de düzenlediği basın toplantısında koalisyon anlaşmasına ilişkin oylamaya katılan parti üyelerinin çoğunluğunun "evet" oyu kullandığını kamuoyuna duyurdu.

SPD'den verilen bilgilere göre, oylamada toplam 378 bin 437 oy kullanıldı. Katılım oranının yüzde 78,39 olduğunu söyleyen SPD Milletvekili Dietmar Nietan, "evet" oyu kullananların sayısının 239 bin 604, "hayır" oyu kullananların sayısının ise 123 bin 329 olduğunu açıkladı. Bu veriler doğrultusunda "evet" oyu kullananların oranının yüzde 66,02 olduğu bildirildi.

SPD’nin genel başkanlığını vekaleten yürüten Olaf Scholz sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, „Artık kesin sonuçlar elimizde. SPD gelecek federal hükümette yer alacak“ dedi.

SPD üyelerinin koalisyon anlaşmasına onay vermesiyle birlikte Merkel'in 14 Mart'ta dördüncü kez başbakan seçilmesi bekleniyor.

Oylama iki hafta sürdü

Sosyal Demokrat partili 463 bin üye iki hafta boyunca mektupla kendilerine yöneltilen "Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile Şubat ayında üzerinde uzlaşılan koalisyon anlaşması uygulansın mı?" sorusuna "evet" veya "hayır" seçeneğiyle yanıt verdi.

Cumartesi gece yarısına kadar partinin Leipzig'deki merkezinde toplanan pusulalar daha sonra Berlin'e getirilerek, gece boyunca sayıldı.

Koalisyon anlaşmasının kabul edilebilmesi için parti üyelerinin yarısından fazlasının parti içi oylamada anlaşamaya "evet" demesi gerekiyordu. Parti yönetimi oylamanın 1,5 milyon euroya mal olduğunu açıkladı.

Sosyal Demokrat Parti'nin oyları 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerde yüzde 20,5'e gerileyince parti muhalefette yer alacağını açıklamıştı.

Ancak Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller ile koalisyon kurma girişimi başarısız olunca Hristiyan Birlik partileri olası bir azınlık hükümeti veya erken seçim olasılığından önce Sosyal Demokrat Parti ile yeniden koalisyona gitmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

21 Ocak'ta Bonn'da düzenlenen olağanüstü parti kurultayında SPD'li delegeler, Hristiyan Birlik partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanmasına onay vermişti. Oylamada 642 delegeden 362'si "Evet" oyu kullanmıştı.

Almanya'da 2013 yılından bu yana "büyük koalisyon" olarak adlandırılan "CDU/CSU-SPD" hükümeti iktidarda.

dpa,DW/MK,BÖ

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