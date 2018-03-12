 Almanya′da DİTİB′e ″Başkomutanımız Erdoğan″ tepkisi | ALMANYA | DW | 12.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya'da DİTİB'e "Başkomutanımız Erdoğan" tepkisi

Almanya'da DİTİB tarafından planlanan Türkiye ziyaret turu programında Erdoğan'dan "Başkomutanımız" olarak bahsedilmesi tepkilere yol açtı.

default

Önerdiğimiz linkler

Türk-Alman ilişkileri tarihinin en zorlu döneminden geçiyor. Federal Meclis'in soykırım kararından İncirlik krizine, casusluk suçlamalarından Nazi tartışmalarına Ankara-Berlin hattındaki en pürüzlü noktalar... (11.10.2017)

Alman polisi, Berlin’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camii’nin ateşe verildiğini açıkladı. Görgü tanıklarına göre cami üç kişi tarafından kundaklandı. (11.03.2018)

Almanya’da DİTİB’e bağlı imamların Gülen yapılanmasına yakın kişiler hakkında Ankara'ya iletmek üzere rapor hazırladığı iddiaları üzerine açılan soruşturmanın kapatıldığı bildirildi. (06.12.2017)

Almanya'daki 900'ün üzerinde cami derneğinin çatı kuruluşu olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) genç yetişkinler için düzenlemeyi planladığı Türkiye ziyaret turu Almanya'da eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin Pazartesi günkü haberine göre, ziyaret programında Türkiye turunun "son durağı" olması planlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyaretiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Başkomutanımız" olarak bahsedilmesi, Almanya'da tepkiyle karşılandı.

24-31 Mart tarihleri arasındaki Paskalya tatilinde düzenlenecek etkinlikle ilgili duyuru ve tanıtımların, Leverkusen ve Porz kentlerindekiler de dahil olmak üzere çeşitli DİTİB camilerinde yapılmaya başlandığı belirtildi. Üniversite öğrencileri için planlanan tura katılım bedelinin öğrenciler için her şey dahil 399 euro, diğer katılımcılar içinse 885 euro olacağı kaydedildi.

Tur kapsamında Çanakkale ziyaretinin de yer alacağı ve bu çerçevede Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlıların İngiliz ve Fransızlar karşısında zafer elde ettiği alana da gidileceği bildirildi. Turun "Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya" projesi kapsamında düzenleneceği kaydedildi.

Kölner Stadt-Anzeiger'in haberinde, DİTİB temsilcilerinden konuyla ilgili bilgi alınmaya çalışıldığı ancak yanıt kendilerine yanıt verilmediği belirtildi. Haberde, kurumun sözcüsü Ayşe Aydın'ın Genel Sekreter Bekir Alboğa'nın "yetkili olduğunu" söyleyerek cevap vermekten kaçındığı kaydedildi.

Volker Beck Bundestagsabegordneter Die Grünen

Volker Beck

"DİTİB Truva atı gibi"

Bochum Ruhr Üniversitesi Din Araştırmaları Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Yeşiller partisinin eski milletvekili Volker Beck, DİTİB'in "milliyetçi bir devlet propagandası" yaptığını söyledi. "Alman siyasetinin artık buna göz yumamayacağını" belirten Beck, "DİTİB'in bir truva atı gibi davranıyor oluşu giderek daha belirgin hale geliyor. Görünüşte din, hakikatte ise Türk devleti ve Erdoğan" şeklinde konuştu.

Almanya'da faaliyet gösteren DİTİB, sık sık Türk hükümetinin etkisi altında kalmakla eleştiriliyor. 

DİTİB hafta sonu Almanya'nın çeşitli kentlerindeki Türk camilerine düzenlenen çeşitli saldırılarla gündeme gelmişti. Saldırıların ardından DİTİB, camilerin daha iyi korunmasını ve olayların aydınlatılmasını istemişti. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

DW,KNA/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Berlin'de Türk camisi kundaklandı  

Benzer içerik

Deutschland Brandanschlag auf Moschee in Berlin

DİTİB camilerin daha iyi korunmasını istedi 12.03.2018

Almanya'nın çeşitli kentlerinde hafta sonu Türklere ait camilere saldırılar düzenlendi. Saldırılarla ilgili bir açıklama yapan DİTİB, camilerin daha iyi korunmasını istendi. Saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Deutschland Brandanschlag auf Moschee in Berlin

Berlin'de Türk camisi kundaklandı 11.03.2018

Alman polisi, Berlin’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camii’nin ateşe verildiğini açıkladı. Görgü tanıklarına göre cami üç kişi tarafından kundaklandı.

Türkei Demonstration für Frauenrechte in Istanbul

Hükümetin zina planı kadınları endişelendiriyor 28.02.2018

Çocuk istismarına karşı yeni önlemler almaya hazırlanan hükümet, zina konusunda da yasal düzenleme yapmak istiyor. Kadın hakları savunucuları ise böyle düzenlemenin kadınları mağdur edeceği konusunda kaygılı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Afrin protestoları Alman emniyetinin takibinde

Almanya'daki Kürt gruplarının Afrin operasyonunu eylem çağrıları güvenlik makamlarını harekete geçirdi. Alman İçişleri Bakanlığı eylemlerin yakından izlendiğini açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Pritzker Architektur Preis | Projekt von Balkrishna Doshi (picture-alliance/AP Photo/Vastushilpa Foundation/Pritzker Architecture Prize)

Pritzker ödüllü mimarlar ve eserleri

Mimarinin Nobel Ödülü olarak kabul edilen Pritzker Ödülü'nün sahibi bu yıl Hint mimar Balkrishna Doshi oldu. Ödüle son yıllarda uzanan mimarları ve eserlerini derledik.  