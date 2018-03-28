 Almanya’da aşırı sağcı terör örgütü kurulduğu şüphesi ile arama | ALMANYA | DW | 09.04.2018
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ALMANYA

Almanya’da aşırı sağcı terör örgütü kurulduğu şüphesi ile arama

Almanya’da yeni bir aşırı sağcı terör örgütü kurduklarından şüphelenilen İmparatorluk Vatandaşları hareketi üyelerinin evlerinde arama yapıldı. Savcılık, örgütün hedefinin devlet düzenini yıkmak olduğunu tahmin ediyor.

Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) hareketine yönelik operasyon (Arşiv)

Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) hareketine yönelik operasyon (Arşiv)

Almanya Federal Başsavcılığı, yeni aşırı sağcı bir terör örgütü kurulduğu şüphesi ile "İmparatorluk Vatandaşları” (Reichsbürger) adlı hareketin üyelerine yönelik üç eyalette arama yapıldığını açıkladı. Karsruhe'deki Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Berlin, Brandenburg ve Thüringen eyaletlerinde sekiz zanlı ve şüpheli olmayan bir kişinin evinde Pazar günü yapılan aramalarda kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi. Açıklamada, zanlıların 2017 yazında aşırı sağcı bir terör örgütü kurduğundan şüphelenildiği ifade edildi. Açıklamaya göre, şüphelilerin "Almanya Federal Cumhuriyeti düzeninin yerine Alman İmparatorluğu yapısına dayanan yeni bir devlet düzeni kurmayı hedeflediği” tahmin ediliyor.

"Gerektiğinde insan öldürebilecekleri” şüphesi

Açıklamada, "zanlıların bu hedeflerine ulaşmak için gerektiğinde insanları öldürebileceklerinin de göz önünde tutulduğu” ifade edildi ve "şüphelilerin hedeflerine ulaşmak için silah edinmiş olabileceği” kaydedildi.

Federal Başsavcılık, bu iddiaların aydınlatılması için şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda öncelikle silah arandığını bildirdi. Aramalara terörle mücadele timi GSG 9 ile Seyyar Operasyon Komandolarının (MEK) katıldığı aktarıldı.

Devlet düzenini değiştirmeyi hedefleyen aşırı sağcı bir örgüt kurulduğuna ilişkin iddialar üzerine Gera Savcılığı soruşturma başlatmış, 24 Ekim 2017 tarihinde de soruşturmayı Federal Başsavcılık üstlenmişti.

İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın tahminlerine göre, Almanya'da yaklaşık 16 bin 500 "İmparatorluk Vatandaşları” üyesi bulunuyor. Bunların yaklaşık 900'ünün aşırı sağcı olduğu tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra bazı grup üyeleri "büyük ölçüde şiddet kullanmaya hazır” olarak değerlendiriliyor. Küçük gruplar hâlinde faaliyet gösteren "İmparatorluk Vatandaşları” Federal Almanya Cumhuriyeti ve hukuk düzenini reddediyor, devlete vergi ve sosyal prim ödemeyi kabul etmiyor.

dpa,rtr/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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