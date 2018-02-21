 Almanya’da 100 bin genç sosyal medya bağımlısı | YAŞAM | DW | 02.03.2018
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YAŞAM

Almanya’da 100 bin genç sosyal medya bağımlısı

Almanya’da yayınlanan bir araştırmaya göre yaşları 12 ile 17 arasında değişen 100 bin genç sosyal medya bağımlısı. Gençler ortalama olarak günde iki buçuk saat sosyal medya uygulamalarında vakit geçiriyor.

Kinder mit Smartphone (picture-alliance/Sven Simon)

Perşembe günü açıklanan bir araştırmaya göre Almanya'da yaklaşık 100 bin çocuk ve genç sosyal medya bağımlısı.

Almanya'daki sağlık sigortası kurumlarından DAK’ın Hamburg-Eppendorf Üniversite Hastanesi'ndeki Çocuk ve Gençlerde Bağımlılık Araştırmaları Merkezi ile ortaklaşa yaptığı araştırmaya göre 12 ile 17 yaş arasındaki gençler günde ortalama iki buçuk saatlerini sosyal medyada geçiriyor.

Gençler arasında en popüler uygulamalar ise sırasıyla WhatsApp, Instagram ve Snapchat.

Araştırmaya göre genç kızlar ortalama olarak yaşıtı erkeklere göre daha uzun süre sosyal medyada vakit geçiriyorlar. Genç kızlar günlük ortalama üç saatin biraz üzerinde sosyal medyadayken, genç erkeklerin sosyal medyada uygulamalarında geçirdikleri süreler iki buçuk saat dolayında.

Araştırmada yaşları 12 ile 17 arasında değişen bin bir kız ve erkek çocuklarına sorular yöneltildi ve buradan çıkan sonuçlar bütün Almanya için geçerli olmak üzere tahmini olarak hesaplandı.

"Sonuçlar korkutucu”

Birçok gencin "sabahtan akşama”  sosyal medyada sohbet ettiğini, paylaşımlar yaptığını ve diğer gönderileri beğendiğini belirten DAK Başkanı Andreas Storm, araştırmanın sonuçlarının "endişe verici” olduğunu söyledi. Storm aynı zamanda bazı genç sosyal medya kullanıcılarının bağımlı olma yolunda olduklarını söyledi.

Jugendliche mit Smartphone (picture-alliance/dpa/S. Stein)

Özellikle korkutucu olanın sosyal medya bağımlılığı ile depresyon arasındaki ilişkinin olduğunu belirten Storm, sosyal medya bağımlısı gençlerin, bu bağımlılığı bulunmayan akranlarına göre depresyona girmeye daha meyilli olduğunu ifade etti. Storm, aynı şekilde depresyonda olan bir gencin sanal dünyaya daha fazla sığınabileceğini ve bu sebepten bir bağımlılık geliştirebileceğini söyledi.

Storm her iki durumda da faktörlerin ciddi bir sağlık sorununun ortaya çıkmasına sebep olacak şekilde birbirini güçlendirdiğini söyledi.

Beş çocuktan biri ailesiyle tartışıyor

Araştırmaya katılan gençlerin üçte biri sosyal medyayı hoş olmayan şeyleri düşünmemek için kullandığını belirtti. Genç kızlarda bu oran yüzde 40'a kadar çıkmış durumda.

Gençlerin neredeyse dörte biri de sosyal medyada vakit geçirmekten ötürü yeteri kadar uyku uyumuyor.

Araştırmaya göre gençlerin beşte biri sosyal medya sebebiyle ebeveynleriyle tartışıyor. Bu oran, yaşları 12 ile 13 olan çocuklar için daha da fazla. Bu yaş grubundaki her üç çocuktan biri sosyal medya sebebiyle aileleriyle tartıştıklarını söyledi.

Araştırmaya göre bir genç eğitim gördüğü zamanlar da dahil olmak üzere sürekli olarak sosyal medyadaki mesajlaşma uygulamalarını düşünüyorsa o zaman bu kişi bir bağımlı olarak değerlendiriliyor. Bir genç eğer akıllı telefonu veya sosyal medyaya bağlanabilecek diğer gereçleri yanında olmadığı zaman kızgın, huzursuz ve üzgünse o zaman bu da bağımlı olduğuna dair bir semptom oluyor. Araştırmayı yapan bilim insanları,  kontrolü kaybetme terimini gençlerin sosyal medyada geçirdikleri zamanı kendilerinin sınırlayamaması olarak açıklıyor.

epd,dpa/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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