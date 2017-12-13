Almanya-Türkiye: Buzlar eriyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Almanya ilişkilerine istinaden "görüşmelerimiz gayet iyi" dedi. Peki, son dönemde neler yaşandı, verilen yakınlaşma mesajları buzların erimeye başladığının işareti mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika gezisi kapsamında Tunus'a yapacağı ziyaret öncesi uçakta beraberindeki basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erdoğan, konuşmasında, Türkiye’nin Avrupa ve Almanya ile ilişkilerine de değinerek, son dönem yapılan görüşmelerin "iyi geçtiğini" ifade etti.
Erdoğan, "düşmanı azaltmaya, dostu çoğaltmaya" mecburuz ifadesini kullanarak, Almanya, Hollanda ya da Belçika ile bir problemin olmadığını belirtti.
"Hollanda ya da Almanya'ya seyahatlerin olmaması için de bir sebep olmadığını" ifade eden Erdoğan, "Steinmeier olsun, Merkel olsun, münasebetlerimiz çok çok farklı olmuştur hep. Sorunlar oldu ama son görüşmelerimiz gayet iyi" ifadesini kullandı.
Almanya ile Türkiye ilişkileri son yıllarda farklı siyasi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle büyük bir krize girerken, son aylardaki bir takım gelişmeler iki ülke arasında tansiyonun düşüşe geçtiğini gösterir nitelikte.
Bu gelişmelerin başında Türkiye'de "terör propagandası yaptıkları ya da terör örgütü üyesi oldukları" gerekçesiyle tutuklu Alman vatandaşlarından bazılarının serbest bırakılması yer alıyor.
Tahliyeler başladı
Büyükada davası kapsamında Türkiye'de Temmuz ayında tutuklanan bilişim uzmanı ve aktivist Peter Steudtner 25 Kasım'da tahliye edildi.
Kasım ayı sonunda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Merkel birer gün arayla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda istişarelerde bulunulduğu açıklandı. Bu görüşmelerden kısa bir süre sonra gazeteci Deniz Yücel'in tecriti kaldırıldı.
Ardından Mayıs ayında tutuklanan çevirmen ve muhabir Meşale Tolu 18 Aralık'ta tahliye edildi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Alman vatandaşı gazeteci Tolu'nun tahliyesini "olumlu adım" olarak niteledi. Gabriel, Deniz Yücel'in yargılanmasına da en yakın zamanda başlanmasını istedi.
Yine Barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Alman sosyolog Sharo Garip’e yönelik yurt dışına çıkış yasağı kaldırılırken, son olarak da geçen hafta yürüyerek Kudüs'e gitmek isterken geçen Nisan ayında Türkiye'de gözaltına alınan Alman vatandaşı David Britsch de serbest bırakıldı.
Deniz Yücel ve takas iddiası
Ancak 14 Şubat'ta kendi isteğiyle ifade vermek üzere emniyete giden ve gözaltıa alınan ardından 27 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Deniz Yücel hala Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.
Die Welt gazetesi muhabiri Yücel hakkında o tarihten bu yana iddianame hazırlanmadı. Federal hükümet, Yücel'in serbest bırakılması için girişimlerini sürdürüken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Yücel için yapılan şikayet başvurusuna da müdahil oldu.
Türk hükümeti, darbe girişimi sonrası Almanya'ya sığınan ve "Gülen yapılanmasına" bağlı olduğunu öne sürdüğü kişilerin geri iade edilmesini talep ediyor. Alman basınında bu konuda farklı iddialara yer verildi.
Alman insan hakları aktivisti ve bilişim uzmanı Peter Steudtner'in serbest bırakılmasında Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasının belirleyici rol oynadığı ortaya çıkmıştı.
Spiegel-Online'da yer alan bir haberde, Erdoğan'ın sözkonusu görüşmede, birebir bir takas önerdiği öne sürüldü. Erdoğan'ın gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakmaları karşılığında Almanya'nın da kendilerine sığınan Türk yetkilileri iade etmesi şartını sunduğu iddia edilmişti. Taraflardan bu konuda şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
DW Türkçe'ye konuşan uzmanlar ise iki ülke arasında yakınlaşma olduğunu teslim etse de krizin sona erdiğini söylemek için henüz erken olduğu mesajını vermişti.
DW/GA/BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in avukatı Ok, Ankara'nın, hakkında 10 aydır iddianame hazırlanmayan müvekkiliyle ilgili AİHM'ye savunma göndermesini eleştirdi. Ok, bu durumun “ne adil ne de mantıklı” olduğunu belirtti. (13.12.2017)
Gazeteci Deniz Yücel'in tutukluluğunu ağır bir dille eleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "İddianame olmaksızın cezaevinde olması bir skandaldır" dedi. (18.11.2017)
Gazeteci Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok, müvekkili hakkındaki iddianamenin hâlâ hazırlanmamış olmasını eleştirdi. (24.12.2017)
2017 Türk-Alman ilişkilerinde tarihi krizlerin yaşandığı bir yıl oldu. İki ülkedeki seçimlerin ardından oluşan görece sessizlik 2018 için olumlu gelişmelerin mi, yeni fırtınaların mı habercisi? 2017'den 2018'e bir bakış… (22.12.2017)
Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşlarının Ankara'nın Almanya'dan istediği kişilerle takas edilmesini teklif etti. (01.12.2017)
Türkiye'nin AİHM'ye Deniz Yücel'le ilgili gönderdiği savunmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Türkiye, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in terör propagandası yaptığını iddia ederek tutukluluk kararını gerekçelendirdi. (01.12.2017)
Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün raporuna göre geçen yıl dünya genelinde 65 gazeteci mesleğini yaptığı için öldürüldü. Türkiye ise tutuklu gazetecilerin sayısının en yüksek olduğu beş ülke arasında. (19.12.2017)
Türkiye'de tutuklanan Alman bilişim uzmanı Peter Steudtner'in serbest bırakılmasında Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasının belirleyici rol oynadığı ortaya çıktı. (26.10.2017)