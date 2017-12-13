Almanya-Türkiye: Buzlar eriyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika gezisi kapsamında Tunus'a yapacağı ziyaret öncesi uçakta beraberindeki basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, konuşmasında, Türkiye’nin Avrupa ve Almanya ile ilişkilerine de değinerek, son dönem yapılan görüşmelerin "iyi geçtiğini" ifade etti.

Erdoğan, "düşmanı azaltmaya, dostu çoğaltmaya" mecburuz ifadesini kullanarak, Almanya, Hollanda ya da Belçika ile bir problemin olmadığını belirtti.

"Hollanda ya da Almanya'ya seyahatlerin olmaması için de bir sebep olmadığını" ifade eden Erdoğan, "Steinmeier olsun, Merkel olsun, münasebetlerimiz çok çok farklı olmuştur hep. Sorunlar oldu ama son görüşmelerimiz gayet iyi" ifadesini kullandı.

Almanya ile Türkiye ilişkileri son yıllarda farklı siyasi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle büyük bir krize girerken, son aylardaki bir takım gelişmeler iki ülke arasında tansiyonun düşüşe geçtiğini gösterir nitelikte.

Bu gelişmelerin başında Türkiye'de "terör propagandası yaptıkları ya da terör örgütü üyesi oldukları" gerekçesiyle tutuklu Alman vatandaşlarından bazılarının serbest bırakılması yer alıyor.

Tahliyeler başladı

Büyükada davası kapsamında Türkiye'de Temmuz ayında tutuklanan bilişim uzmanı ve aktivist Peter Steudtner 25 Kasım'da tahliye edildi.

Kasım ayı sonunda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Merkel birer gün arayla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda istişarelerde bulunulduğu açıklandı. Bu görüşmelerden kısa bir süre sonra gazeteci Deniz Yücel'in tecriti kaldırıldı.

Ardından Mayıs ayında tutuklanan çevirmen ve muhabir Meşale Tolu 18 Aralık'ta tahliye edildi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Alman vatandaşı gazeteci Tolu'nun tahliyesini "olumlu adım" olarak niteledi. Gabriel, Deniz Yücel'in yargılanmasına da en yakın zamanda başlanmasını istedi.

Yine Barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Alman sosyolog Sharo Garip’e yönelik yurt dışına çıkış yasağı kaldırılırken, son olarak da geçen hafta yürüyerek Kudüs'e gitmek isterken geçen Nisan ayında Türkiye'de gözaltına alınan Alman vatandaşı David Britsch de serbest bırakıldı.

27 Şubat'tan bu yana cezaevindeki gazeteci Deniz Yücel'in hakkında iddianame hazırlanmadı

Deniz Yücel ve takas iddiası

Ancak 14 Şubat'ta kendi isteğiyle ifade vermek üzere emniyete giden ve gözaltıa alınan ardından 27 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Deniz Yücel hala Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Die Welt gazetesi muhabiri Yücel hakkında o tarihten bu yana iddianame hazırlanmadı. Federal hükümet, Yücel'in serbest bırakılması için girişimlerini sürdürüken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Yücel için yapılan şikayet başvurusuna da müdahil oldu.

Türk hükümeti, darbe girişimi sonrası Almanya'ya sığınan ve "Gülen yapılanmasına" bağlı olduğunu öne sürdüğü kişilerin geri iade edilmesini talep ediyor. Alman basınında bu konuda farklı iddialara yer verildi.

Alman insan hakları aktivisti ve bilişim uzmanı Peter Steudtner'in serbest bırakılmasında Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasının belirleyici rol oynadığı ortaya çıkmıştı.

Spiegel-Online'da yer alan bir haberde, Erdoğan'ın sözkonusu görüşmede, birebir bir takas önerdiği öne sürüldü. Erdoğan'ın gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakmaları karşılığında Almanya'nın da kendilerine sığınan Türk yetkilileri iade etmesi şartını sunduğu iddia edilmişti. Taraflardan bu konuda şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

DW Türkçe'ye konuşan uzmanlar ise iki ülke arasında yakınlaşma olduğunu teslim etse de krizin sona erdiğini söylemek için henüz erken olduğu mesajını vermişti.

DW/GA/BÖ

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