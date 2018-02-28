 Almanya siber saldırının zararını araştırıyor | ALMANYA | DW | 01.03.2018
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ALMANYA

Almanya siber saldırının zararını araştırıyor

Almanya, hükümet ve güvenlik birimlerine yapılan siber saldırıda ne kadar bilgi çalındığını araştırıyor. Saldırının şüphelisi olan Rus hacker grubunun diğer AB ülkelerini de hedef almış olabileceği değerlendiriliyor.

Symbolbild Cyberkriminalität (picture-alliance/dpa/H. Fohringer)

Almanya'da hükümet birimlerine düzenlenen siber saldırının şüphelisi Rus hacker grubu "APT28"nin ne ölçüde bilgi çaldığı araştırılıyor. Alman internet güvenliği makamlarının açıklamalarına göre hacker saldırısı kontrol altına alındı. Almanya'nın teknik internet altyapısı ve federal devletin internet şebekesinin hacker saldırısına uğradığı Federal İçişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.

Federal devlet ve güvenlik makamlarının şimdiye kadar son derece iyi korunduğu belirtilen internet sistemine girdiğinden şüphelenilen APT28 adlı grubun Dışişleri ve Savunma Bakanlığı bilgisayarlarına sızdığı ve grubun arkasında Rusya'daki iktidara yakın isimlerin olduğunun tahmin edildiği açıklandı. Tahminen bir yıldır bakanlıklara ait verilerin çalındığının Aralık ayında fark edildiği de açıklamada yer aldı.

Bütün AB ülkeleri hedefte

Die Welt gazetesinin bir haberinde hacker saldırısının Avrupa Birliği (AB) ülkelerini hedef alan organize bir casusluk faaliyeti olabileceği belirtildi. FireEye adlı Amerikan güvenlik şirketinin uzmanlarından Benjamin Read gazeteye yaptığı açıklamada, aylardır APT28'in AB ülkeleri dışişleri ve savunma bakanlıklarının sıkı koruma altındaki bilgisayar sistemlerine sızma girişiminde bulunduğunu gözlemlediklerini söyledi. Read bakanlık bilgisayarlarına elektronik posta yoluyla sızdırılan casusluk programlarının birçok AB ülkesinde ortaya çıkarıldığını belirtti. APT28 2015 yılında da Almanya Federal Cumhuriyeti Meclisi'nin internet ağına sızarak veri hırsızlığı yapmış ve ardından meclisin internet altyapısı baştan sona yenilenmişti.

Alman İnternet ve Enformasyon Güvenliği idaresinden yapılan açıklamada devletin idari ve enformasyon sistemlerine sızdığı tespit edilen casusluk programının hükümetin bilgi sistemine vermiş olmasından endişe edilen zararın boyutlarının tespitine çalışıldığı belirtildi. Siber saldırı nedeniyle Federal Meclis Dijital Ajanda Komisyonu'nun olağanüstü toplanması kararlaştırıldı.

DW, dpa/AG, GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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