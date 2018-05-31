 Almanya nitrat kullanımından mahkum oldu | AVRUPA | DW | 21.06.2018

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AVRUPA

Almanya nitrat kullanımından mahkum oldu

Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın sağlığı ve çevreyi tehdit eden nitrat kullanımı ilgili düzenlemeye uymadığına hükmetti. İçme sularındaki aşırı nitrat miktarı çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor.

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Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın su kaynaklarını korumak için yeterli önlem almadığına hükmetti. Mahkeme nitrat kullanımı ile ilgili eylem programının yeterli olmadığının anlaşılmasından sonra da Alman hükümetinin ek adımları atmadığına dikkat çekti.

Su kaynaklarına bulaşan nitrat, öncelikle tarımda hayvan dışkısının gübre olarak kullanılmasıyla ortaya çıkıyor. Aşırı gübre kullanımı çevreye zarar verdiği gibi insan sağlığı için de tehlike yaratıyor.

Avrupa Adalet Divanı dava masraflarının Almanya tarafından ödenmesine hükmederken kararın ne gibi sonuçlara yol açacağı merak ediliyor. AB Komisyonu'nun durumun iyileştirilmemesi halinde Almanya'ya para cezası verme yetkisi bulunuyor.

AB Komisyonu, gerekli önlemleri almayarak AB hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle 2016 yılında Almanya'yı Avrupa Adalet Divanı'na şikâyet etmişti. Komisyon 2014 yılında Almanya'ya konuyla ilgili uyarıda bulunmuş, Alman hükümeti de 2016 yılı nitrat raporunda, su kaynaklarını ölçüm merkezlerinin dörtte birinden fazlasında AB tarafından saptanan litre başına 50 miligramlık sınırın aşıldığını, tarımsal alanlarda ise bu miktarın da üzerine çıkıldığını kaydetmişti.

Nitrat asidi sağlığa zararlı

Nitrat bitkilerin gelişmesi için gerekli bir madde. Ancak aşırı miktarda kullanıldığı zaman yeraltı sularında, akarsularda, göllerde ve denizlerde nitrat yoğunlaşmasına yol açıyor. Aşırı nitrat öncelikle bebeklerde sağlık sorunları yaratabiliyor. Şebekeye verilmesinden önce suyun pahalı işlemlerle nitrattan arıtılması gerekiyor.

Alman hükümeti uzun tartışmaların ardından 2017 yılında gübre kullanımını sınırlayıcı önlemler aldı. Azotlu gübre miktarına üst sınır getirdi, gübreleme aralıklarını uzattı ve suya yakın yerlerde toprağa gübre verilmesini yasakladı. Bu uygulamanın başlamasından sonra yapılan ölçümler suya karışan nitrat miktarında azalma olduğunu gösteriyor.

DW,dpa, AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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