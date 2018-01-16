  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Almanya nüfusu 83 milyona yaklaştı

Almanya'da doğum oranları artmamasına rağmen nüfusun alınan göç nedeniyle 83 milyona yaklaştığı açıklandı. Almanya'daki göçmen kökenli ve yabancı pasaportluların sayısındaki artışın devam etmesi bekleniyor.

Deutschland Fußgänger Symbolbild Wir in Deutschland (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

Alman Federal İstatistik Dairesi, 2017 sonu itibarıyla Almanya nüfusunun gelen göç nedeniyle artmaya devam ettiğini açıkladı. Daire'nin Salı günü açıkladığı tahmini verilere göre 2017 yılında Almanya nüfusu en az 82 milyon 800 bin olarak kaydedildi.

2016 yılında Almanya'nın toplam nüfusu 82.5 milyon olarak kayıtlara geçmişti. Göçmen kökenlilerin nüfusa oranı 2016 sonu itibarıyla 2015'teki yüzde 10.5'ten yüzde 11.2'ye yükselmiş, Almanya'da yaşayan yabancı pasaportluların sayısı 2017 başı itibarıyla 9 milyon 200 bin olarak kaydedilmişti.

Göçmenlerin oranı artmaya devam edecek

Henüz kesin olmayan verilere göre 2017 yılında Almanya'ya göç edenlerin sayısı Almanya'yı terk edenlerden 450 bin kişi daha fazla oldu. İstatistik Dairesi bu nedenle göçmen kökenlilerin toplam nüfusa oranındaki artışın 2017 rakamlarına da yansıyacağını tahmin ediyor.

Diğer yandan Almanya'da doğum oranında önemli bir artış kaydedilmezken ölenlerin sayısı arttı. 2017 yılında ölenlerin sayısı, doğum sayısından 150 bin ila 190 bin daha fazla oldu. 2017'de doğanların sayısı 770 bin ila 810 bin kişiyle 2016 seviyesinde kalırken, 2016'ya göre 30 bin ila 70 bin daha fazla ölüm vakası kaydedildi.

AFP,dpa / BK,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'nın nüfusu artıyor

Almanya'da son istatistikler, düşünülenin aksine nüfusun artış eğiliminde olduğunu gösterdi. 2035 yılında Almanya nüfusunun yaklaşık bir milyon artacağı belirtiliyor. (04.10.2017)  

Avrupa dışından Almanya’ya göç edenler arttı

Avrupa dışındaki ülkelerden Almanya’ya göçlerde geçen yıllar içinde yoğun artış kaydedildi. Alman Nüfus Araştırmaları Enstitüsü’nün araştırmasına göre Asya, Afrika, Amerika'dan Almanya’ya göçler yaşandı. (01.03.2017)  

Almanya'ya 2015'te rekor göç

Almanya'ya göç son 10 yılda düzenli olarak arttı. 2015'de 2 milyon 140 bin kişiyle göçte rekor kırıldı. Nüfus toplamında göçmen kökenlilerin sayısının 17 milyon 100 bine ulaştığı belirtildi. (14.12.2016)  

Göçmen kökenlilerin sayısı rekor seviyede

Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin sayısı 17 milyonu aştı. Rekor düzeye ulaşan rakamlara kıyasla göçmen kökenlilerin istihdam imkanları ve eğitim seviyesinin ise daha düşük olduğu belirtildi. (18.09.2016)  

Benzer içerik

Annähernd jeder Fünfte hat ausländische Wurzeln

Alman gibi görünmeyene ayrımcılık 16.01.2018

Koyu ten rengi, başörtüsü, Almanlar gibi görünmemek, farklı bir aksan ile konuşmak… Bir araştırmaya göre bu özellikler göçmen kökenlilerin ayrımcılığa maruz kalma ihtimalini yükseltiyor.

Syrien Deir al-Sur Russische Soldaten

SZ: Türkiye ile Rusya arasında yeni anlaşmazlıklar olası 17.01.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin çıkışı ve ABD/ Rusya ile ilişkileri, Almanya’nın göç politikaları ve Rohingya Müslümanlarının Myanmar’a iade edilecek olması Alman basınında ağırlıkla ele alınıyor.

Ungarn Viktor Orban Premierminister

Yorum: Orban gerçekleri çarpıtıyor 09.01.2018

Macaristan’ın popülist başbakanı Viktor Orban, göçün her türlüsünü ve AB müktesebatına bağlı kalmayı reddediyor. DW editörü Bernd Riegert, böyle bir tutuma daha fazla göz yumulmaması gerektiği görüşünde.

Barcelona'da mutlaka görmeniz gereken 10 yer

Dünyanın en güzel kıyı kentlerinden biri olan Barcelona'da turizm, son otuz yılda kayda değer bir büyüme ortaya koydu. İşte Katalonya’nın incisi Barcelona’ya gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken 10 yer. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +