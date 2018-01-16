Almanya nüfusu 83 milyona yaklaştı

Alman Federal İstatistik Dairesi, 2017 sonu itibarıyla Almanya nüfusunun gelen göç nedeniyle artmaya devam ettiğini açıkladı. Daire'nin Salı günü açıkladığı tahmini verilere göre 2017 yılında Almanya nüfusu en az 82 milyon 800 bin olarak kaydedildi.

2016 yılında Almanya'nın toplam nüfusu 82.5 milyon olarak kayıtlara geçmişti. Göçmen kökenlilerin nüfusa oranı 2016 sonu itibarıyla 2015'teki yüzde 10.5'ten yüzde 11.2'ye yükselmiş, Almanya'da yaşayan yabancı pasaportluların sayısı 2017 başı itibarıyla 9 milyon 200 bin olarak kaydedilmişti.

Göçmenlerin oranı artmaya devam edecek

Henüz kesin olmayan verilere göre 2017 yılında Almanya'ya göç edenlerin sayısı Almanya'yı terk edenlerden 450 bin kişi daha fazla oldu. İstatistik Dairesi bu nedenle göçmen kökenlilerin toplam nüfusa oranındaki artışın 2017 rakamlarına da yansıyacağını tahmin ediyor.

Diğer yandan Almanya'da doğum oranında önemli bir artış kaydedilmezken ölenlerin sayısı arttı. 2017 yılında ölenlerin sayısı, doğum sayısından 150 bin ila 190 bin daha fazla oldu. 2017'de doğanların sayısı 770 bin ila 810 bin kişiyle 2016 seviyesinde kalırken, 2016'ya göre 30 bin ila 70 bin daha fazla ölüm vakası kaydedildi.

AFP,dpa / BK,DÇÜ

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