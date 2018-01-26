Almanya Merkel konusunda bölündü | ALMANYA | DW | 02.02.2018

Alman Radyolar Birliği'nin (ARD) son anketi Başbakan Angela Merkel'in dördüncü kez başbakan olması konusunda bölündüğünü gösteriyor. ARD'nin perşembe günü yayımladığı Deutschlandtrend anketinde Angela Merkel'e desteğin düştüğü görüldü.

Merkel'in tekrar başbakan olmasına yüzde 51 olumlu bakarken, bu oran altı ay önce yüzde 70'ler seviyesindeydi. Ankete göre yüzde 46 da Merkel'in başbakanlığına karşı çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 71'i ise koalisyon hala kurulamadığı için bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

Sosyal Demokratlar dip yaptı

Sosyal Demokratlar ise anket tarihindeki en kötü performansı sergiledi. Anket 24 Eylül 2017 seçimlerinde yüzde 20.5 oy alan Sosyal Demokratlara desteğin de ciddi oranda düştüğünü gösterdi.

Anket gelecek pazar seçim olsa Sosyal Demokratların oyunun yüzde 18 civarına düşeceğini ortaya koydu. Sosyal Demokratlara olan desteğin düşmesi Merkel ile yürütülen koalisyon görüşmelerine bağlanıyor.

Seçim kampanyasını büyük koalisyona karşı olduğu tezi üzerine kuran Sosyal Demokratların lideri Martin Schulz'a koalisyon görüşmelerine başlamasından bu yana destek ise 5 puan birden düşerek yüzde 20 seviyesine geriledi.

Büyük koalisyon

Almanya'da büyük koalisyon görüşmeleri geçen ay başlamıştı. Anket Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon görüşmeleriyle ilgili SPD seçmeni arasında görüş ayrılığı olduğunu gösterdi. Yüzde 52 büyük koalisyona olumlu bakarken, yüzde 46 olumsuz değerlendirdi.

Koalisyon görüşmelerinin bu hafta sonu son turuna girmesi ve pazar günü de tamamlanması bekleniyor. Ancak henüz anlaşma sağlanamayan sağlık politikası ve istihdam piyasası ile ilgili bazı konuların pazartesi ve salı günü üst düzeyde görüşülmeye devam edeceği belirtildi.

Büyük koalisyonun kurulamaması durumunda erken seçimin gündeme gelmesi veya başbakanın azınlık hükümeti kurması ihtimalleri bulunuyor.

Koalisyon için pazarlık sürüyor

Taraflar arasında sağlık politikası henüz uzlaşma sağlanamayan konular arasında bulunuyor. Sosyal Demokratların, farklı sigortalar için çalışsalar bile bütün doktorların aldığı ücretin eşitlenmesi ve herkesi kapsayacak vatandaşlık sigortası önerileri Hristiyan Birlik tarafından reddediliyor. İstihdam piyasasında süreli iş sözleşmeleri de görüş ayrılığı yaratan konulardan biri.

Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokratlar arasında görüş ayrılığı yaratan konuların başında gelen geçici koruma statüsündeki sığınmacıların aile birleşimi konusuydu. Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) geçici koruma statüsüne sahip sığınmacıların aile birleşimi konusunda hazırladığı yeni düzenleme, Federal Meclis'te yapılan hararetli tartışmaların ardından dün kabul edildi.

Alman parlamentosu, geçici koruma statüsündeki mültecilerin aile birleşimine Ağustos ayına kadar izin vermeme kararı aldı. 1 Ağustos'tan itibaren ise ayda en fazla bin aile ferdinin Almanya'ya gelmesine izin verilecek.

dpa/SSB,ÖA

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