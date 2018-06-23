 Almanya kupaya son dakikada tutundu | SPOR | DW | 23.06.2018

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SPOR

Almanya kupaya son dakikada tutundu

Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Meksika'ya karşı aldığı sürpriz yenilgiden sonra oynadığı ikinci maçında İsveç'i 90+5'inci dakikada attığı golle 2-1 yendi. Almanya’nın kader maçında goller Reus ve Kroos'tan geldi.

Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/M. Dalder)

Rusya'daki Dünya Kupası'nda Meksika, İsveç ve Güney Kore ile aynı grupta mücadele eden Almanya, turnuvadaki ikinci maçında puanla tanıştı. Soçi'deki F Grubu maçında İsveç ile karşılaşan Almanya, 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı mücadelede rakibini 2-1'lik skorla geçti.

İkili averajla İsveç'i geride bırakıp grupta lider Meksika'nın ardından üç puanla ikinci sıraya yerleşen Almanya'ya galibiyeti getiren golü 90+5'inci dakikada serbest vuruştan Toni Kroos attı. Almanya'nın ilk golü ise 48'inci dakikada Marco Reus'tan geldi. İsveç'in tek gölünü 32'nci dakikada Ola Toivonen kaydetti. Almanya, Jerome Boateng'in 82'nci dakikada ikinci sarı karttan atılması sonucu 10 kişi kaldı.

Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/)

Kader maçıydı

Almanya'nın İsveç karşısında alacağı olası bir mağlubiyet, Panzerler'in kupaya erken vedası anlamına gelecekti. Ancak Almanya, İsveç önünde aldığı galibiyetle gruptan çıkma şansını büyük ölçüde artırdı.

Mücadelede ilk maçtaki etkisiz futboluyla eleştirilen Mesut Özil forma giymedi. Teknik Direktör Joachim Löw'ün Meksika maçında forma şansı vermediği İlkay Gündoğan ise İsveç karşısında oyuna sonradan girdi. Löw, Gündoğan'ı 31'inci dakikada, sakatlanan Sebastian Rudy'nin yerine oyuna dâhil etti. Alman Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Özil ve Gündoğan, geçen ay Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp fotoğraf çektirdikleri gerekçesiyle Alman kamuoyunda tepki görmüşlerdi. Bu futbolcuların milli takım kadrosundan çıkarılmasını savunanlar dahi olurken teknik direktör Löw her iki futbolcusuna da sahip çıkmıştı. Özil ve Gündoğan'a takım arkadaşları da destek vermişti.

Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/)

Son iki maçta 16 gol atılmıştı

Almanya ile İsveç arasında oynanan maç öncesi, ikili istatistiklerde denge az farkla Almanlardan yanaydı. Almanya 36 maçta 15 galibiyet, dokuz beraberlik ve 12 mağlubiyet almıştı.

Takımların son iki maçında ise toplam 16 gol kaydedilmişti. İsveç, Almanya ile Ekim 2012'de Berlin'de oynadığı Dünya Kupası eleme grubu maçında 4-0 geriden gelerek 4-4'lük beraberliği yakalamıştı. Ertesi yıl İsveç'te oynanan rövanşı ise Almanya 5-3 kazanmıştı.

Almanya F Grubu'ndaki son maçını 27 Haziran Çarşamba günü TSİ 17'de Güney Kore ile oynayacak. Güney Kore, gruptaki ilk iki maçından puan çıkaramadı. Grubun aynı saatte oynanacak diğer maçında ise Meksika ile İsveç karşılaşacak.

DW/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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