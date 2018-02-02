 Almanya işsizler için en riskli AB ülkesi | EKONOMİ | DW | 27.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Almanya işsizler için en riskli AB ülkesi

Eurostat'ın verilerine göre Almanya, gelişmiş ekonomisi ve yüksek refah seviyesine rağmen, işsizlerin en fazla yoksulluk riski yaşadığı AB ülkesi.

Symbolbild Altersarmut in Deutschland (Getty Images)

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın açıkladığı verilere göre, Almanya'daki işsizler diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki işsizlere kıyasla daha fazla yoksulluk riskiyle karşı karşıya.

Eurostat'ın 2016 yılı verilerine dayanılarak yaptığı analiz, Almanya'da işsiz bir bireyin yoksulluk çekme riskinin yüzde 70,8 oranında olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre Litvanya, yüzde 60,5 yoksulluk riskiyle işsizler için en kötü ikinci ülke konumunda. Üçüncü sırada ise yüzde 55,8 risk oranıyla Letonya bulunuyor.

İşsizler için en az yoksulluk riskinin olduğu ülkeler ise Fransa, Kıbrıs ve Finlandiya. Üç ülkede de işsizlerin yoksullukla karşılaşma riski yüzde 40'ın altında.

İşsizlerin yoksulluk riski AB ortalamasında ise yüzde 48,7. 2006 yılında bu oran yüzde 41,5 düzeyindeydi. Rapordaki tespitler 16-64 yaş arasındaki işsizlerin durumuna dayanıyor.

Alman siyasetçiler veriler karşısında endişeli

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping, Eurostat'ın verilerini "Hristiyan Birlik partilerine ve Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) patlayan bir tokat" olarak niteledi.

Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve sadece Bavyera eyaletinde teşkilatı olan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), 2013 yılından bu yana Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon hükümetini oluşturuyor.

Kipping, "Koalisyon hükümetinin bu feci duruma çare olması gerektiğini, ancak görünüşe göre herhangi bir şeyi değiştirme arzusunda olmadıklarını" söyledi.

Hristiyan Birlik partileri ve SPD geçen Eylül'de yapılan seçimlerin ardından Şubat ayında yeni bir koalisyon hükümeti kurmada anlaşmıştı.

 

DW,AFP/GY,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Deutschland Kinderarmut Symbolbild

Avrupa'daki çocuk yoksulluğu endişelendiriyor 02.02.2018

Almanya ve Avrupa'da korkutucu boyutlarda olan çocuk yoksulluğu nesilden nesle aktarılıyor. Yoksulluk mağduru çocuklar ve yetişkinler devletin kendilerini yalnız bıraktığından şikayetçi.

Deutschland Wirtschaft Symbolbild Wachstum Konjunktur Eurozone

Almanya'da ekonomik canlanma işsizliği geriletti 30.11.2017

Almanya'daki işsizlikte rekor düşüş kaydedildi. İşsizlik oranı iki Alman devletinin birleşmesinden bu yana görülen en düşük orana geriledi.

Obdachlosigkeit in Köln

Almanya'nın görünmeyen yoksul yüzü 23.12.2017

Almanya'da Brezilya'daki favelalar gibi gecekondu mahalleleri yok. Yine de ülkedeki yoksul ve evsizlerin sayısı azımsanmayacak boyutlarda.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Altersarmut in Deutschland (Getty Images)

Almanya işsizler için en riskli AB ülkesi

Eurostat'ın verilerine göre Almanya, gelişmiş ekonomisi ve yüksek refah seviyesine rağmen, işsizlerin en fazla yoksulluk riski yaşadığı AB ülkesi.  

FOTO-GALERİ

Man carrying wounded man in eastern Ghouta (picture-alliance/dpa/AP/Syrian Civil Defense White Helmets)

Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar

DW, muhaliflerin elindeki son yerleşimlerden birisi olan Doğu Guta’daki yıkımı mercek altına aldı. 