Almanya için Ortadoğu’daki istikrarın çıpası Ürdün

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Almanya'nın 18 milyon euroluk askeri yardımda bulunması vesilesiyle Ürdün'ü ziyaret etti. Terör, savaş ve ihtilafların sürdüğü Ortadoğu'da, Ürdün'ün önemli bir denge unsuru ve sağduyunun temsilcisi olduğunu vurgulayan Bakan von der Leyen, Almanya ile Avrupa'nın Ürdün'ün istikrarının muhafazasına büyük önem atfettiğini kaydetti.

Von der Leyen, "Bu bölgenin uzun bir süre huzura kavuşamayacağını biliyoruz bu nedenle karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin geliştirilmesi daha da büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu. Ürdün'ün Ortadoğu'da "istikrarın çıpası” rolü oynadığına işaret eden Bakan, Almanya'nın buna büyük ilgi duyduğunu, Ürdün'e desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Askeri destek

Von der Leyen'ın ziyareti sırasında, Almanya'nın Ürdün'e verdiği yaklaşık 18 milyon değerindeki askeri araç ve teçhizatın teslimi de gerçekleştirildi. Bu yardımlar, 70 kamyon, 56 küçük kamyonet ve Ürdünlü pilotların eğitiminde kullanılacak iki eğitim uçağını kapsıyor.

Almanya Ürdün'e en çok mali destek sağlayan ülkelerin başında yer alıyor. Son iki yıldır Amman'a bir milyar eurodan fazla insani ve kalkınma yardımı yapan Almanya ayrıca Ürdün'ün askeri yeteneklerinin geliştirilmesi için son iki yılda 230 milyon euro değerinde destek verdi.

Almanya geçen yıl Haziran ayında, Türkiye ile yaşanan gerginlikler nedeniyle askerlerini İncirlik'ten çekerek Ürdün'e konuşlandırmıştı. Türk hükümeti, Berlin ile yaşanan siyasi sorunlar nedeniyle, Alman milletvekillerine İncirlik'te görev yapan Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemişti.

Suriye sınırına yakın Azrak'taki Muvaffak Salti Hava Üssü'nde halen yaklaşık 280 Alman askeri görev yapıyor. Dört Alman Tornado keşif uçağı 'Recce' adı verilen yüksek çözünürlüklü kameraları ile Suriye ve Irak'ta IŞİD hedefleri üzerinde keşif uçuşları yapıyor. Bu uçuşlarda elde edilen istihbarat, koalisyon güçlerinin hava operasyonlarında kullanılıyor. Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A310 tipi askeri uçak ise koalisyon güçlerinin jetlerine havada yakıt ikmali yapıyor.

AFP/DPA, DA/HT

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