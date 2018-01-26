 Almanya G20 protestocularını komşu ülkelerde arayacak | ALMANYA | DW | 02.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya G20 protestocularını komşu ülkelerde arayacak

Alman polisi, Temmuz'da düzenlenen G20 zirvesindeki protestolarda şiddete başvurduğundan şüphelenilen kişilere yönelik arama faaliyetlerini komşu ülkeleri kapsayacak şekilde genişletecek.

hamburg Fotofahndung nach mutmaßlichen G20-Gewalttätern (picture-alliance/dpa/G. Wendt)

Alman polisi, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Hamburg'daki G20 Zirvesi sırasındaki protestolarda şiddet olaylarına neden olduğu iddia edilen kişilere yönelik arama faaliyetlerini Avrupa ülkeleri çapına genişletecek.

Hamburg İçişleri Bakanı Andy Grote Hamburger Abendblatt gazetesine verdiği demeçte Alman polisinin potansiyel şüphelilerin fotoğraf ve video görüntülerini İspanya ve İtalya ile paylaşacağını söyledi. 7-8 Temmuz tarihlerindeki zirvede şiddet olaylarına 5-6 bin kişinin karıştığı tahmin ediliyor.

Önde gelen 20 sanayi ve gelişmekte olan ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı G20 zirvesinde binlerce polis görevlendirilmiş, ancak küreselleşme karşıtlarının şiddet olayları çıkarması önlenememişti. Polisle çatışan solcu ve anarşist gruplardan bazı eylemciler, araçları yakmış ve dükkânları yağmalamıştı.

Hamburg G20 Gipfel Proteste und Plünderung (Reuters/P. Kopczynski)

G20 Zirvesi esnasındaki protesto olayları ile bağlantılı olarak yargılanan sanıklardan Hollandalı Peike S.'nin polise şişe attığı gerekçesiyle iki yıl yedi ay hapse mahkûm edilmesinin ardından, 24 yaşındaki Polonyalı Stanislaw B.'ye de yanında havai fişek ve biber gazı taşıdığı için altı ay tecilli hapis cezası verilmişti.

G20 Zirvesi'nde şiddet olaylarına karıştıkları için gözaltına alınan ve tutuklananların üçte ikisini yabancıların oluşturduğu sanıklar arasında Fransa, İspanya veya İtalya vatandaşları bulunuyor.

dpa/SSB,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İkinci G20 davasında tecilli hapis kararı

Hamburg’da temmuz başında düzenlenen G20 Zirvesi esnasındaki protesto olayları ile bağlantılı davalar sürüyor. Bugün de Polonyalı bir sanığa altı ay tecilli hapis cezası verildi. (29.08.2017)  

G20 protestocusuna 2 yıl 7 ay hapis

G20 Zirvesi sırasında meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin davada ilk karar çıktı. Savcının talebinden daha yüksek ceza veren mahkeme, polise şişe atan Hollandalı bir genci iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırdı. (28.08.2017)  

Alman polisinden G20 operasyonu

Alman polisi, temmuz ayındaki G20 zirvesindeki protestolarda şiddete başvurduğundan şüphelenilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Almanya'nın birçok eyaletinde şüphelilerin evleri arandı. (05.12.2017)  

Benzer içerik

Deutschland Kurden Demonstration in Düsseldorf

Köln polisi: Öcalan posterine izin yok 26.01.2018

Köln'de TSK'nın Afrin operasyonunu protesto gösterisi öncesinde Emniyet açıklama yaptı. Gösteride Öcalan posterlerine izin verilmeyeceği, Suriye'deki "Kürt savaşçıların" bayraklarının ise taşınabileceği açıklandı.

Kurden-Demo gegen türkische Militäroffensive

Polis Afrin harekatını protesto yürüyüşünü durdurdu 27.01.2018

Köln polisi, Türkiye’nin Afrin’e askeri operasyonunu protesto için düzenlenen yürüyüşü yasak olan Öcalan posterleri açıldığı için durdurdu.

Griechenland Proteste & Ausschreitungen in Athen

Yunanistan'da yeni grev yasası protesto edildi 16.01.2018

Yunanistan'da yeni grev yasası genel grevle protesto edildi. Protesto gösterilerinde polisle eylemciler arasında arbede yaşandı.

TÜRKİYE

default

Erdoğan: Afrin'de 800 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamasında, "Teröristlerden 800 tanenin işi bitti... Bizim de gerek Mehmetçiklerimizden, gerek sivil, gerekse ÖSO'dan 20 civarında, 25 kadar şehidimiz var" dedi. 

FOTO-GALERİ

Saigon Vietnamkrieg (picture-alliance/AP Photo/E. Adams)

Vietnam Savaşı’nda dönüm noktası: Tet saldırısı

Bundan 50 yıl önce Vietnam cehenneme dönmüştü. Komünist Kuzey Vietnam güçleri, Güney Vietnam ve ABD birliklerine yönelik büyük bir saldırı başlattı. Bu saldırı ABD'nin Vietnam macerasında sonun başlangıcı oldu.   