Almanya Göç Dairesi Başkanı görevden alındı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in kısa süre önce Bremen şubesindeki yolsuzluk skandalıyla sarsılan Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi Başkanı (BAMF) Jutta Cordt'u görevden aldığı açıklandı.

Bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Berlin'de yaptığı açıklamada Seehofer'in Çarşamba günü BAMF başkanına görevinden azledildiğini ilettiğini” söyledi.

Cuma günü Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nda düzenlenen özel oturumda BAMF'taki skandalın ele alındığı belirtildi. BAMF'ın işleyişindeki aksaklığın nedenlerinin aydınlatılmasını hedefleyen kurul, dairenin genel yapısının yanı sıra ve Almanya'ya mülteci akının yaşandığı 2015-2016 yıllarında sergilediği performansı da masaya yatırıyor.

Söz konusu incelemelerle ilgili olarak hükümetin eski mültecilerden sorumlu koordinatörü Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Peter Altmaier ve dönemin İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin ifadelerine de başvuruldu. Birlik partilerinin iç politika sözcüsü Mathias Middelberg, "Soruşturmanın henüz somut bir hata ya da ihmale işaret edecek bir sonuca varmadığını” ifade etti.

İçişleri Bakanı Seehofer

Muhalefetten BAMF'a eleştiri

CDU'lu bir diğer politikacı Armin Schuster, ülkeye gelen sığınmacıların sayısının önceden kestirilebilir olmadığını ve BAMF'ın bu yüksek sayıyla başa çıkamadığını savundu. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Burkhard Lischka ise BAMF'taki daire içi kontrol sisteminin başarısız olduğunu ifade ederek, "SPD olarak iltica ile ilişkili işlemler için bağımsız bir yetkili birim oluşturulmasına çalışacaklarını” söyledi.

Yeşiller partisi Meclis Grubu Başkanvekili Kostantin von Notz da BAMF'ın mülteci krizinden önce, 2012-2013 yıllarında daha iyi hazırlık yapmış olması gerektiği eleştirisinde bulundu.

BAMF'ın Bremen şubesinin eski yöneticisi ile bazı çalışanlar hakkında rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Alman basınına yansıyan haberlerde, BAMF Genel Müdürü Jutta Cordt'ın da Bremen'deki yolsuzluk iddialarından haberdar olduğu öne sürülmüştü.

DW,rtr,dpa / SÖ,BÖ

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