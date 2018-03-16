 Almanya Ekonomi Bakanı’ndan ABD’ye uyarı | EKONOMİ | DW | 18.03.2018
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EKONOMİ

Almanya Ekonomi Bakanı’ndan ABD’ye uyarı

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Avrupa ile ABD arasında yaşanabilecek bir ticaret savaşı konusunda Washington'u uyardı. Altmaier böylesi bir savaşın her iki tarafın vatandaşlarının çıkarına olmadığını söyledi.

Deutschland Peter Altmaier beim Integrationsforum in Berlin (picture-alliance/dpa/C. Sabrowski)

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier Washington ziyareti öncesi Alman Birinci Kanalı ARD'ye bir mülakat verdi. “Avrupa ile ABD arasında yaşanacak bir ticaret savaşına girmemizi istemiyorum” diyen Altmaier böylesi bir savaşın her iki bölgedeki şirketlerin ve tüketicilerin zararına olacağını söyledi. Altmaier bu işten indirimli fiyatlarla kâr elde etmek isteyen "üçüncü” ülkelerin kazançlı çıkacağını vurguladı.

"Almanya'da ekonomik olarak rekabet edebilir fiyatlara çelik üretimi yapmayı sürdürmek istiyoruz” diyen Altmaier aynı şeyin ABD'de mümkün olmasını arzuladığını ifade etti. Altmaier "Tehdit, gayret gösterenlerden kaynaklanmıyor. Tehdit, indirimli fiyatlara atık demir işleyerek ucuz çelik satanlardan kaynaklanıyor” diye konuştu.

ABD hükümetinin Avrupa Birliği'ni bölmeye çalışmaması gerektiğini belirten Altmaier "Biz bir gümrük birliğiyiz ve birlikte hareket ediyoruz” dedi. Avrupa'yı bölmenin ABD hükümetinin çıkarına olmadığını vurgulayan Altmaier, Avrupa'nın önünde parçalanma gibi bir sorun olmadığını ifade etti. Altmaier, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malström ile de fikir birliği içinde olduklarını söyledi.

Altmaier, Washington'da ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya gelecek.

Reuters/EC,SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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