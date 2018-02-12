Almanya daha fazla Türk’e iltica hakkı tanıyor | ALMANYA | DW | 03.03.2018

Almanya'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından yapılan iltica başvuruları geçen yıla kıyasla daha fazla olumlu sonuçlanıyor.

Funke Medya Grubu’nun Cumartesi günü yayınlanan haberine göre Sol Parti'nin soru önergesine Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verdiği yanıtta Ocak ayında Türk vatandaşları tarafından yapılan iltica başvurularına olumlu cevap oranının yüzde 38,2 olduğu belirtildi.

Haberde, Ocak 2018’de iltica başvurularına olumlu yanıt verilen Türk vatandaşı sayısının 410 olduğu aktarıldı.

Alman makamlarının Türk vatandaşlarına iltica hakkı tanımaları oranı Ocak 2017'de yüzde 6,4'ken, bu oran Haziran 2017'de yüzde 22’ye çıkmıştı.

Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen

Konuyla ilgili açıklama yapan Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen, Almanya’nın Türk vatandaşlarına giderek daha fazla iltica hakkı tanımasının "Türkiye'nin hukuk devleti ve demokratik olmadığının göstergesi" olduğunu söyledi.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) Şubat ortasında açıkladığı verilere göre Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurusu yapanların sayısı artışa geçmiş ve 2018 yılının ilk ayında Türkiye’den 741 iltica başvurusu kayıt altına alınmıştı.

BAMF, Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından Almanya’ya Türkiye’den yapılan iltica başvurularının arttığını, 2017 yılında Türk vatandaşlığına sahip toplam 8 bin 480 kişinin Almanya’ya iltica etmek istediği bilgisini vermişti.

“Silah satışı siyasi sorumsuzluk”

Dağdelen, Almanya’nın Türkiye'ye silah satışına da değindi ve Berlin'in bu konudaki politikasını eleştirdi. Türkiye'ye silah satışına devam edilmesini "siyasi olarak tamamıyla sorumsuzluk” diye niteleyen Sol Partili Dağdelen, bunun daha fazla insanın kaçmasına sebep olacağını belirtti.

Türkiye'nin Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü “Zeytin Dalı Harekatı”nda Alman yapımı Leopold 2 tanklarının kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından Alman kamuoyunda konuyla ilgili ciddi tartışmalar yer almıştı.

Reuters'ın Dağdelen'in meclise sunduğu soru önergesine verilen cevaba dayandırdığı ve Şubat sonunda yayınlanan haberi göre, Alman hükümeti, Die Welt gazetesinin tutuklu muhabiri Deniz Yücel'in 16 Şubat'ta serbest bırakılmasından önce, 18 Aralık 2017 ile 24 Ocak 2018 tarihleri arasında Türkiye'ye yönelik silah ihracatına ilişkin 31 anlaşmaya onay verdi.

dpa,AFP/DÇÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe