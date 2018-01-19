Almanya Dışişleri Bakanı’ndan Afrin açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı harekâta ilişkin açıklama yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı açıklamasında, "Türkiye ve Kürt birlikler arasındaki askeri çatışmalar önceden kestirilemeyen riskleri beraberinde getiriyor" dedi.

Her iki tarafın da IŞİD'le mücadele için büyük çaba gösterdiğini ve büyük kayıplar verdiğini söyleyen Gabriel, Suriye'nin IŞİD'e karşı sağlanan başarıdan sonra istikrar ve barış yönünde adımların atılmasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Gabriel, "Suriye'nin ihtiyacı olan en son şey, askeri çatışmalar. Orada insanlar yeterince acı çekiyor" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı bütün çabaların siyasi düzlemde ilerleme sağlanmasını hedeflemesi gerektiğini ifade etti.

DPA/Reuters, HT/MK

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